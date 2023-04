De conjuntinho, Mel Maia chama atenção ao exibir pernões na academia

Aos 18 anos, atriz Mel Maia surge de top e shortinho em selfie e rouba a cena pelo corpão, barriga sarada e pernas torneadas

A atriz Mel Maia (18) mostrou nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 04, que acordou cedo para treinar antes de mais um dia de trabalho!

Nos stories de seu Instagram, a jovem, que está no ar como Guiga na novela das sete da Globo, Vai na Fé, deixou a web de queixo caído ao postar dois registros em que aparece na academia.

Mostrando que não deixa de cuidar da saúde, mesmo com a rotina de gravações, a musa surgiu maquiada para pegar pesado nos exercícios antes de cumprir seus compromissos do dia.

Em registros feitos no espelho, Mel posou usando um top e shortinho preto bem colado e impressionou pelo seu corpaço escultural, o abdômen trincado e as pernas torneadas.

Vale lembrar que Mel Maia está namorando o funkeiro MC Daniel (24), com quem está desde outubro de 2022 e assumiu o relacionamento em dezembro do ano passado. Recentemente, a atriz fez uma declaração apaixonada para o amado. “Vocês não entenderiam, é muuuito forte!”, se derreteu ela ao publicar registros em que aparece acompanhando o artista a caminho de um show em São Paulo.

Mel Maia e Jojo Todynho malham juntas com treinadora barra pesada

As globais Mel Maia e Jojo Todynho se encontraram em uma academia por conta da treinadora em comum, Carol Vaz, conhecida por não pegar nada leve com suas alunas. “Bom dia, hoje eu não trabalho, então vou treinar agora de manhã, porque sábado também é dia. Aprendi isso", disse a atriz a caminho do local.

Jojo também explicou que hoje não faria musculação: “Bom dia, vamos que hoje é dia de cardio e é isso. Hoje meu dia vai ser cheio. Já começamos o dia intensamente”.

