Mel Maia e Jojo Todynho malham juntas com treinadora barra pesada

Famosas Jojo Todynho e Mel Maia malharam com a mesma personal trainer em academia do RJ

As globais Mel Maia e Jojo Todynho se encontraram em uma academia por conta da treinadora em comum, Carol Vaz, conhecida por não pegar nada leve com suas alunas.

“Bom dia, hoje eu não trabalho, então vou treinar agora de manhã, porque sábado também é dia. Aprendi isso”, disse a atriz a caminho do local.

Jojo também explicou que hoje não faria musculação: “Bom dia, vamos que hoje é dia de cardio e é isso. Hoje meu dia vai ser cheio. Já começamos o dia intensamente”.

As duas encontraram a personal trainer, que costuma treinar diversas meninas saradas, além de famosas. Jojo já filmou diversos treinos em que, com a ajuda de Vaz, dá o seu melhor até o fim, grita pela dor e sua bastante. Ela já perdeu mais de 20kg e pretende fazer a cirurgia bariátrica em breve.

As três posaram juntas com os looks fitness para a foto e mostraram a boa forma nos stories do Instagram.

Veja: