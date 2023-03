Atriz de Mar do Sertão prepara peça de teatro sobre ditadura no Nordeste: 'Olhar histórico'

Atriz de Mar do Sertão vai dirigir peça de teatro sobre a ditadura no Nordeste

Suzy Lopes (44), intérprete de Cira em Mar do Sertão, já tem planos para a carreira depois da despedida da novela das 18h. Ainda no ar como a fofoqueira de Canta Pedra, a atriz deixará as telinhas com o fim da produção no dia 17 de março e vai se preparar para a direção de teatro. Em entrevista à CARAS Brasil, ela contou sobre seu novo projeto, a peça Deixa Estar, que vai falar sobre a ditadura no Nordeste.

A artista paraibana contou que a ideia de voltar ao mundo do teatro e mergulhar na direção surgiu muito antes de Mar do Sertão e, até mesmo, da pandemia. "Quando a pandemia começou eu estava me arriscando na direção. Eu interrompi por causa da pandemia, mas, no teatro, é uma das coisas que eu penso em retomar", revelou Suzy Lopes.

A peça, que será dirigida pela atriz, vai focar na ditadura militar no Nordeste. Com um balanço entre leveza e olhar histórico, Suzy Lopes garantiu que a obra vai trazer uma nova perspectiva para o período. "O projeto chama Deixa Estar e fala da ditadura militar de uma forma muito leve. [A peça] irá tratar como a ditadura respaldou nas pessoas do Nordeste. Eu acho muito bacana trazer esse olhar histórico", compartilhou sobre a peça, que ainda não tem previsão de estreia.