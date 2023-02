Suzy Lopes: carona com estilo para a Sapucaí

Suzy Lopes e Paulo Vieira Melo contaram com os carros da empresa Chevrolet

O trajeto entre o Meeting Point, no LSH Hotel, na Barra da Tijuca, até a Marquês de Sapucaí, zona norte da Cidade Maravilhosa, foi facilitado pela Chevrolet. Famosos como Suzy Lopes (43) e Paulo Vieira Melo (66), que brilham em Mar do Sertão, novela global das 6, contaram com os carros da empresa para chegar até o universo de magia dos desfiles do carnaval carioca.

“Superemoção!”, disse Suzy, diante de sua estreia na maior festa popular do mundo e a bordo de produção para lá de caprichada e com brilhos.

FOTOS: SELMY YASSUDA