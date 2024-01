Ator mirim de Terra e Paixão passa mal nos bastidores. Saiba o que aconteceu!

Equipe do ator mirim Matheus Assis, o João de Terra e Paixão, explica o que aconteceu com ele e tranquiliza os fãs após Cauã Reymond contar que ele passou mal

O ator mirim Matheus Assis, que interpretou o João na novela Terra e Paixão, da Globo, já se despediu das gravações da trama nesta semana. Porém, ele viveu um momento emocionante na última gravação e passou mal nos bastidores, mas já está bem.

O ator Cauã Reymond contou sobre o estado emocional do menino durante uma participação no Encontro, da Globo, na manhã desta terça-feira, 16. Ele contou que o menino se sentiu mal nos bastidores da gravação na segunda-feira, 15. "Queria mandar um beijo para o Matheuzinho. Ontem, a gente gravou a última cena e ele passou mal e eu acho que foi a emoção. Matheuzinho, beijo no seu coração, te amo”, disse ele.

Com isso, a CARAS Digital procurou a assessoria de imprensa do ator para saber o que aconteceu com ele. A assessoria de Matheus contou que ele está bem e foi apenas um mal estar. Ele acordou com um pouco de dor no estômago por ter feito uma refeição gordurosa no dia anterior e ficou emocionado nos bastidores da última gravação. Além disso, o dia estava com muito calor. Com tudo isso, Matheus teve um breve mal estar, mas logo se recuperou e seguiu com a gravação normalmente.

Vale lembrar que o personagem de Matheus, o João, é o filho da personagem Aline (Bárbara Reis). A novela Terra e Paixão está em sua última semana de exibição, já que chega ao fim na sexta-feira, 19.

Confira o resumo da última semana da novela Terra e Paixão:

Capítulo 218 - Terça-feira, 16 de janeiro

Marta dá alta para Ramiro. Vinícius aceita ajudar Aline e Caio na extração dos diamantes. Caio aconselha Vinícius a tomar cuidado com Irene. Antônio e seus capangas são surpreendidos por Marino, que dá voz de prisão a ele. Jonatas conta a Graça que Marino reunirá algumas pessoas na delegacia para contar como Agatha morreu. Gentil visita Angelina na cadeia e promete que não contará a verdade sobre o crime. Aline e Caio comemoram a prisão de Antônio. Natercinho flagra Anely e Luigi juntos. Graça se desespera ao perceber que Irene levou Danielzinho. Antônio manda Silvério armar sua fuga da prisão. Vinícius finge estar receptivo a Irene quando ela o surpreende no rio. Vinícius se assusta ao ouvir de Irene que ele e Danielzinho serão sua família.

Capítulo 219 - Quarta-feira, 17 de janeiro

Marino fica sabendo por Jurecê que Vinícius está com Irene. Silvério sente medo ao ser ameaçado por Antônio, e acaba pedindo ao Barão para armar a fuga do cliente. Vinícius aproveita a ausência de Irene e consegue avisar para Marino onde ele e Danielzinho estão. Anely decide romper com Natercinho e ficar com Luigi. Marino surpreende Irene na saída do hotel, e lhe dá voz de prisão. Irene se nega a entregar Danielzinho. Caio visita Antônio na cadeia e confronta o pai. Passam-se alguns meses. Silvério avisa a Antônio que está tudo organizado para a sua fuga. Cristian conversa com Lucinda, ainda em coma, no dia do seu aniversário.

Capítulos 220 e 221 - Quinta-feira, 18 de janeiro, e Sexta-feira, 19 de janeiro

Não serão divulgados