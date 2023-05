Ator de O Rei do Gado morreu de forma repentina após tragédia com parceira

Ator de O Rei do Gado morreu de forma repentina após tragédia com sua parceira de cena na novela

A reprise de O Rei do Gado, que está sendo exibida pela Globo no Vale a Pena Ver de Novo, tem seus dias contados com o episódio final previsto para sair na próxima sexta-feira, 26. Marcada por grandes nomes no elenco, a novela contou com a participação de Luiz Parreiras (1941-2020), intérprete de Orestes na trama. Após tragédia com sua parceira de cena na produção, Leila Lopes (1959-2009), o ator morreu de forma repentina em 2020, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral.

Na trama de O Rei do Gado, Luiz Parreiras deu vida a Orestes, marido de Suzane, interpretada por Leila Lopes. O personagem ficou conhecido pelo ciúmes e desconfiança de sua esposa, que o levou a investigar a vida dupla da amada e descobrir um caso dela com Ralf, vivido por Oscar Magrini (61).

Luiz Parreiras morreu em 5 de janeiro de 2020, aos 78 anos, depois de passar seus últimos anos de vida em uma casa de repouso na região do ABC paulista. Ao longo de sua carreira, o ator participou de produções como Os Irmãos Corsos, Sombras do Passado, A Leoa, Moinhos de Vento e Irmã Catarina, além de também lançar carreira no teatro, nas artes plásticas e no Polo Aquático. Sua última participação em uma novela foi na trama Canoa do Bagre, da Record TV, em 1997.

