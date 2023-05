'Rei do Gado': Jackson Antunes conta forma assustadora com que perdeu 20kg para papel

Jackson Antunes chorou ao relembrar que diretor não o reconheceu após perder peso para papel na novela O Rei do Gado

O ator Jackson Antunes contou como foi a preparação radical para interpretar seu personagem na novela fenômeno, 'O Rei do Gado'. Ele interpretou Regino, o líder de um grupo sem-teto.

Ele começou contando ao podcast Papo de Novela, do Gshow, que o diretor da novela, Luiz Fernando Carvalho, afirmou que ele estava acima do peso para interpretar o papel: "O Luiz é maravilhoso, ele gosta de fazer laboratório. Eu estava com 80 quilos e ele disse: 'Você está gordinho para fazer um sem-terra, agora se vira!'. Eu disse para ele que não era de tomar remédio, que para emagrecer é a dieta do cerrado (risos)".

"Sumi. Fui para Ribeirão Preto, para um assentamento de sem-terra. E falei: ‘Quero morar com vocês’. Isso um mês e meio antes de começarem as gravações. Fiquei lá plantando abóbora, batata, mandioca... E com isso, com a academia do cerrado, fiquei com 63 quilos", contou sobre a transformação.

A volta ao set de gravações

"Quando meu amigo [Luiz] chegou ao set, ele falou assim: ‘Sabe onde tá o Jackson?'. Eu disse assim: ‘Jackson não, Regino. O senhor me respeita’. Quando ele bateu o olho em mim e viu aquela caveirinha de gente, com aquele boné, o bigodão, uma barbinha esfiapada e uma roupinha lascada... E fui com o moço que era presidente do movimento. E o cara só me chamava de Regino, O Luiz ficou muito assustado, mas muito feliz", contou sobre o sentimento do diretor ao vê-lo e se emocionou enquanto relembrava.

"E naquele dia em diante, até o final da novela, ele só me chamava nas gravações de Regino. Depois, ele veio me cumprimentar e disse: 'Parabéns pelo seu Regino'. E me abraçou", concluiu.