Ator é escalado às pressas para substituir José Dumont em novela da Globo

Após a prisão do ator José Dumont, a produção de elenco da Globo escolhe substituto para o elenco da novela Todas as Flores

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 17h30

A saída repentina do ator José Dumont do elenco da novela Todas as Flores, do Globoplay, fez a Globo agir rapidamente para substituí-lo. Dumont foi preso na semana passada sob investigação de abuso sexual infantil. Ele já tinha gravado várias cenas para a novela, mas todas serão refeitas após a Globo tomar a decisão de tirá-lo do elenco.

Assim, de acordo com a colunista Patricia Kogut, o ator Jackson Antunes foi escalado para substituir o ator que foi trocado às pressas. O contrato de Antunes deve ter sido assinado nesta segunda-feira, 19, e começará a gravar nos próximos dias.

Na história, Jackson Antunes interpretará o misterioso Galo, um homem que é apaixonado por Zoé (Regina Casé), mas trabalha no tráfico humano.

A novela Todas as Flores é escrita por João Emanuel Carneiro e será exibida no Globoplay a partir de outubro.

Globo confirma saída de José Dumont do elenco de novela

Após a notícia da prisão de José Dumont, a Globo emitiu um comunicado oficial sobre o fim do vínculo com o ator.

"O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela “Todas as Flores”, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação", informaram.