Globo tira o ator José Dumont de novela após prisão

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 12h44

A TV Globo tomou uma decisão sobre o ator José Dumont, que estava no elenco da novela Todas as Flores, próxima trama do Globoplay. A emissora decidiu retirá-lo do elenco da trama após o ator ter sido preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil.

Em nota oficial, a Globo confirmou a sua decisão sobre o ator.

"O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela “Todas as Flores”, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação", informaram.

A novela Todas as Flores será lançada no Globoplay em breve e é escrita por João Emanuel Carneiro.

