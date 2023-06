Ator de Mulheres Apaixonadas, Erik Marmo celebra a formatura do filho mais velho

Vivendo nos Estados Unidos com a esposa e os dois filhos, Erik Marmo celebra momento importante na vida do primogênito

O ator Erik Marmo, que atuou na novela Mulheres Apaixonadas, da Globo, viveu um momento especial ao lado de sua família nesta semana. O artista comemorou a formatura do seu filho mais velho, Daniel, de 13 anos, no ensino fundamental. O menino já vai para o ensino médio e teve uma cerimônia com os colegas de escola para celebrar a colação de grau.

A família vive em Los Angeles, na Califórnia, desde 2014, e o artista fez questão de compartilhar a formatura do filho nas redes sociais. “Alguns trechos da formatura do Daniel. Emocionante ver o tempo transformando gradativamente esse menino”, disse ele, que também é pai de Nathan, de 11 anos.

A mãe do menino, Larissa, também comemorou a nova fase na vida do filho. “Rumo ao ensino médio! Que orgulho do meu menino brilhante, doce, talentoso e gentil! Eu me lembro de você dizendo que estava com dor de cabeça porque conseguia entender inglês na pré-escola e agora está recebendo tantos prêmios. Passando tão rápido! Parabéns, Daniel”, afirmou.

Atualmente, Erik Marmo pode ser visto durante a reprise da novela Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama, ele interpretou Claudio, par romântico de Edwiges (Carolina Dieckmann).

Recentemente, o ator contou que trabalhou com várias coisas depois que se mudou para os Estados Unidos com a família. "Atuando, fiz participações em 'The Purge' e 'Animal Kingdom'. Fiz um curta-metragem, 'Alexis', que recebeu 12 prêmios, incluindo melhor elenco, no Indie Short Fest. Em breve, vai ser lançado o filme 'Bittersweet', em que faço o papel de um advogado", disse ele, e completou: "Além de atuar, trabalho como apresentador, dublador, produtor, video maker, coach de futebol, gerencio redes sociais, modelo e até entregador de flores… A Larissa faz arranjos de flores lindíssimos, que já foram recebidos por muitos artistas de renome aqui. Normalmente, sou eu que entrego."