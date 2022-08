Erik Marmo exibe fotos inéditas dos filhos e fã diz: 'São sua xerox'

Filhos de Erik Marmo mostram que são a cara do papai famoso em nova foto: 'Meus meninos estão crescendo tão rápido!'

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 12h53

O ator Erik Marmo (46) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 23, ao mostrar uma nova foto dos filhos Daniel (11) e Nathan (9), frutos do casamento com Larissa Burnier. Ele registrou um momento dos meninos abraçados em um lindo dia de sol e surpreendeu ao mostrar o quanto os dois são a cara do papai.

Na legenda, o artista contou sobre o crescimento das crianças. “Meus meninos Daniel e Nathan estão crescendo tão rápido! Toda vez que vamos visitar LA Models Junior tiramos uma foto fora da agência. Tornou-se uma tradição. Esta foi tirada em nosso último encontro há alguns dias. Meus top models”, disse ele.

Nos comentários, os fãs falaram sobre a semelhança dos meninos com o pai. “São sua xerox! Lindos de viver”, disse um seguidor. “Lindos como os pais”, afirmou outro. “Que genética boa”, declarou mais um.

Vale lembrar que Erik Marmo vive nos Estados Unidos com a família há alguns anos.

Conheça os filhos do ator Erik Marmo:

