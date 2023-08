Aparência de Rafa Vitti em Terra e Paixão arranca elogios do público: ‘Que fartura’

Estreando na novela Terra e Paixão como Hélio, Rafa Vitti chama a atenção da web por sua aparência

Na noite desta última sexta-feira, 11, o ator Rafa Vitti fez sua primeira aparição na novela Terra e Paixão, da TV Globo. A participação do marido de Tatá Werneck como o agrônomo Hélio, arrancou inúmeros elogios dos internautas e fez com que os usuários ficassem completamente apaixonados pela aparência do artista.

Com uma barba mais cheia e seu cabelo arrumado em um discreto topete, o ator derreteu os corações dos telespectadores que estavam esperando alguém para amar na novela, visto que até o momento, a maioria dos personagens têm traços desagradáveis, mesmo sendo bonitos. Entretanto, Hélio aparentou ser um rapaz gentil e atencioso.

As redes sociais foram inundadas de elogios para o ator, que se tornou um dos assuntos principais. “Mas como Rafa Vitti cresceu né, menina? Tatá, que Deus abençoe a fartura no seu lar para todo sempre amém”, comentou um. “Rafa Vitti de óculos, barba cheia, topete e sendo o mais fofo da novela é atualmente o motivo do meu colapso. Hélio um príncipe”, disparou um outro.

Em Terra e Paixão, o personagem Hélio, vivido por Rafa Vitti, vai se envolver com Petra, interpretada por Débora Ozório, arrumando briga com o próprio patrão, o vilão Antônio, vivido por Tony Ramos, por ajudar Aline, interpretada por Bárbara Reis, a alavancar a produção agrícola nas terras que herdou do marido.

Rafa Vitti é casado com a atriz e apresentadora Tatá Werneck desde o ano de 2019, quando trocaram as alianças da forma mais discreta possível. O casório aconteceu enquanto a artista estava grávida da filha do casal, Clara Maria.

Rafa Vitti de óculos, barba cheia, topete e sendo o mais fofo da novela é atualmente o motivo do meu colapso. Hélio um príncipe 😍#TerraePaixaopic.twitter.com/WGhXhzVrlP — ellen with an e (@ellen_ol1veira) August 12, 2023

Tata Werneck fica impressionada ao ganhar presente luxuoso de Rainer Cadete

Tata Werneckusou as redes sociais na quinta-feira, 10, para contar aos seguidores que ganhou um presente luxuoso de aniversário de Rainer Cadete. Os dois ficaram muito amigos durante as gravações da novela Terra e Paixão, da TV Globo, em que interpretam os personagens Anely e Luigi.

A atriz e apresentadora completa 40 anos nesta sexta-feira, 11, e para deixar esse dia especial, Cadete não economizou e mandou entregar no camarim da artista uma mala de couro da marca Prada, que custa R$ 37 mil.

Nos Stories do Instagram, Werneck mostrou a mala e falou sobre o presente caríssimo. "Amanhã é o meu aniversário, e não costumo ganhar muitos presentes. Eu amo muito dar presente. Presente pra mim é estar com as pessoas que eu amo, estar junto dos meus amigos. Poderiam me dar um presente? Poderiam", brincou no começo do vídeo.