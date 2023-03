Amor Perfeito: Saiba como será o primeiro encontro de Marê e Marcelino

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Marê e Marcelino ficam frente a frente pela primeira vez. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, trama das 6 da Globo, Marê (Camila Queiroz) vai se encontrar com Marcelino (Levi Asaf) pela primeira vez. Porém, ela não vai reconhecer o filho desaparecido. Saiba como será a cena do encontro :

Nas cenas, segundo o site NaTelinha, Marê está de volta a sua cidade após passar vários anos presa. Ela vai voltar a morar no hotel e decide apoiar a festa de Santo Antônio na Irmandade de São Jacinto. A mocinha se oferece para ficar na barraca do beijo.

No dia da festa, Marê estará distribuindo beijos quando Marcelino fica encantando pela jovem e vai até para comprar um beijo. Porém, o menino não tem dinheiro e oferece uma flor como pagamento. Ela fica encantada com o gesto do menino e aceita, dando um beijo em sua bochecha.

Radiante, Marcelino dá pulos de alegria e Marê pergunta o nome dele, que responde rapidamente antes de sair correndo para brincar com os amigos. Logo depois, Orlando se aproxima dela e Marê pergunta se ele conhece a família daquele menino, mas o médico nega, deixando a jovem curiosa.

Confira o resumo dos próximos capítulos da novela Amor Perfeito no período de 30 de março a 1 de abril:

Capítulo 10 - Quinta-feira, 30 de março

Catarina aceita depor na polícia em favor de Marê, que teme pela segurança da moça. Gaspar vai até a casa de Catarina, mas não a encontra. Júlio afirma a Marê que Catarina está segura. Frei Severo e os padres acolhem Catarina e aprovam sua decisão de contar a verdade à polícia. Catarina afirma ao desembargador que Marê não atirou no pai. Júlio descobre que Gaspar pressionou Catarina. Gilda diz a Gaspar que Júlio entrou com um pedido de anulação da sentença de Marê. Orlando procura por seu filho, sem sucesso. Catarina é demitida por Gaspar. Marê é libertada da prisão, e Júlio a beija.

Capítulo 11 - Sexta-feira, 31 de março

Orlando vê Marê deixar a prisão com Júlio. Marê afirma a Júlio que não existe relacionamento amoroso entre eles. O prefeito Juscelino e Sarah se hospedam no Grande Hotel. Marê retorna ao Hotel e, na frente de Gilda, garante a Juscelino que foi vítima de uma armadilha. Gilda fica perturbada com a presença de Marê, e pede que Cândida assuma seu lugar como anfitriã do prefeito e sua esposa. Marê ameaça Gilda, que exige que Sílvio a coloque de volta na prisão. Tânia recebe uma carta de Luís. Júlio conta a Frei Severo que Marê está livre. Júlio confronta Verônica sobre sua relação com Anselmo. Orlando beija Marê.

Capítulo 12 - Sábado, 1 de abril

Marê e Orlando se amam, mas a mulher afirma que viverá apenas para encontrar seu filho. Orlando e Marê decidem contatar Alice para saber de Ângelo. Marê reencontra os freis e padres. O circo chega à cidade, e Marcelino foge da Irmandade para procurar sua mãe entre os artistas. Orlando enfrenta Gaspar. Érico se desculpa com Marê e promete ajudá-la a retomar a presidência da empresa de seu pai. Gaspar alerta Gilda sobre a proximidade entre Érico e Marê. Padre Donato e Frei Leão encontram Marcelino e o confortam. Catarina decide deixar a cidade. Orlando encontra Alice. Marê é eleita a nova presidente do Grupo Rubião.