Amor Perfeito: Leonel não morreu! Saiba o que aconteceu com ele

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Leonel vai voltar a aparecer na história e mostrará que não está morto. Entenda aqui!

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, nova trama das 6 da Globo, Leonel (Paulo Gorgulho) vai mostrar que não está morto e surgirá com um novo nome. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, o personagem foi dado como morto após levar um tiro de Gilda (Mariana Ximenes) e um caixão fechado foi enterrado, fazendo todos acreditarem que ele faleceu. Porém, ele escapou com vida, mas ficou com o rosto desfigurado e perdeu a memória.

Na história, Leonel deverá aparecer como um um homem misterioso que vai viver na Irmandade. Alguns dos moradores do local vão saber a verdadeira identidade dele, mas o homem misterioso vai viver recluso no local e será visto por poucos personagens.

Enquanto não recupera a memória, Leonel será um homem sério e de poucas palavras. Isso despertará a curiosidade de Marcelino (Levi Asaf), que vai se aproximar do homem aos poucos, sem saber que ele é o seu avô – porque Marcelino é o filho perdido de Marê (Camila Queiroz).

Música de abertura da novela Amor Perfeito é cantada por Sandy

A abertura da novela Amor Perfeito é embalada ao som da vo da cantora Sandy, que canta a música O Amor É Um Ato Revolucionário, que é uma composição de Chico César. A abertura traz desenhos que retratam diferentes tipos de amor, do romântico ao fraternal. A arte foi criada pela diretora de criação e arte Julia Rocha e pelo gerente de criação Cristiano Calvet. Os desenho são inspirados nas obras de Heitor dos Prazeres e Tarsila do Amaral.

Nas redes sociais, a cantora Sandy mostrou um vídeo dos bastidores da gravação da sua releitura da canção para a abertura da novela. “Foi uma honra e um prazer! Amei o convite”, disse ela.