Amor Perfeito: Saiba como será o reencontro de Marê e Orlando

Nos próximos capítulos da novela 'Amor Perfeito', Orlando descobre que Marê está presa, vai visitá-la e os dois vão ter uma conversa repleta de mágoas. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, trama das 6 da Globo, Marê (Camila Queiroz) receberá uma visita inesperada na prisão: Orlando (Diogo Almeida), seu grande amor. Ele decidiu voltar ao Brasil e recebe a informação de que sua amada está detida sob a acusação de ter matado o próprio pai. Então, ele decide fazer uma visita para ela na prisão e sai de lá com uma revelação sobre sua vida pessoal.

Nas cenas, Orlando reaparece no Brasil cerca de oito anos após ter abandonado tudo para esquecer o amor que sentia por Marê. Ele viveu no exterior durante todo esse tempo, enquanto a jovem ficou presa após ter caído em uma armadilha da madrasta, Gilda (Mariana Ximenes). Ao descobrir o que aconteceu com a jovem, ele vai até a prisão. Lá, Marê está muito magoada com Orlando.

Os dois vão ter uma conversa difícil e revelam todo o sofrimento que tiveram nos últimos anos. Inclusive, eles percebem que foram vítimas de armadilhas para separá-los. Então, Orlando diz que voltou ao Brasil por causa de Marê e que a ainda a ama muito. Com isso, a jovem revela que teve um filho dele, mas o menino está desaparecido, já que nasceu durante uma tentativa de fuga dela.

Ao descobrir que é pai, Orlando promete para Marê que vai iniciar uma busca para descobrir o paradeiro do filho deles e afirma que ficou feliz em reencontrá-la.

As cenas vão ao ar a partir de quarta-feira, 29.

Leia o resumo dos próximos capítulos da novela Amor Perfeito no período de 27 de março a 1 de abril:

Capítulo 07 - Segunda-feira, 27 de março

Orlando confessa a Estevão que nunca conseguiu esquecer Marê. Gaspar ameaça Catarina. Marcelino questiona os freis e padres sobre Rosa, acreditando se tratar de sua mãe. Gilda exige que Gaspar encontre Ronaldo e se livre do ex-funcionário. Marê sofre por não estar junto a seu filho. Os freis e padres admiram o desenho que Marcelino fez sobre sua família. Júlio confronta Érico sobre sua atuação no caso de Marê. Tobias implica com Marcelino. Anselmo não gosta da aproximação de Érico e Verônica. Odilon pede que Elza assuma o relacionamento dos dois. Orlando chega ao Brasil.

Capítulo 08 - Terça-feira, 28 de março

Orlando afirma a Lucília que voltou para reencontrar Marê. Gilda e Gaspar confabulam a morte de Ronaldo. Lucília revela a Orlando que Marê está presa, acusada de assassinar o pai. Lucília declara seu amor por Orlando, e sofre por não ser correspondida. Turíbio humilha Elza na frente de Odilon, que tenta disfarçar a revolta. Anselmo disfarça para Cândida e vai atrás de Verônica. Ronaldo é executado pelo matador contratado por Albuquerque a mando de Gilda e Gaspar. Júlio vê o cadáver de Ronaldo. Orlando visita Marê na prisão.

Capítulo 09 - Quarta-feira, 29 de março

Marê e Orlando confrontam suas mágoas, e a moça revela que deu à luz um filho dos dois. Gilda e Gaspar comemoram a morte de Ronaldo. Cândida incentiva Verônica a ficar com Érico, e Anselmo se incomoda. Orlando garante a Marê que encontrará o filho dos dois. Júlio informa a Marê sobre a execução de Ronaldo, mas diz que voltará a falar com Catarina. Sônia exige que Ademar e Justino a deixem em paz. Orlando se hospeda no Grande Hotel Budapeste, e Gilda e Gaspar o reconhecem. Lívia se preocupa com o comportamento de Tobias. Júlio pressiona Catarina, que confessa que não foi Marê quem assassinou Leonel.

Capítulo 10 - Quinta-feira, 30 de março

Catarina aceita depor na polícia em favor de Marê, que teme pela segurança da moça. Gaspar vai até a casa de Catarina, mas não a encontra. Júlio afirma a Marê que Catarina está segura. Frei Severo e os padres acolhem Catarina e aprovam sua decisão de contar a verdade à polícia. Catarina afirma ao desembargador que Marê não atirou no pai. Júlio descobre que Gaspar pressionou Catarina. Gilda diz a Gaspar que Júlio entrou com um pedido de anulação da sentença de Marê. Orlando procura por seu filho, sem sucesso. Catarina é demitida por Gaspar. Marê é libertada da prisão, e Júlio a beija.

Capítulo 11 - Sexta-feira, 31 de março

Orlando vê Marê deixar a prisão com Júlio. Marê afirma a Júlio que não existe relacionamento amoroso entre eles. O prefeito Juscelino e Sarah se hospedam no Grande Hotel. Marê retorna ao Hotel e, na frente de Gilda, garante a Juscelino que foi vítima de uma armadilha. Gilda fica perturbada com a presença de Marê, e pede que Cândida assuma seu lugar como anfitriã do prefeito e sua esposa. Marê ameaça Gilda, que exige que Sílvio a coloque de volta na prisão. Tânia recebe uma carta de Luís. Júlio conta a Frei Severo que Marê está livre. Júlio confronta Verônica sobre sua relação com Anselmo. Orlando beija Marê.

Capítulo 12 - Sábado, 1 de abril

Marê e Orlando se amam, mas a mulher afirma que viverá apenas para encontrar seu filho. Orlando e Marê decidem contatar Alice para saber de Ângelo. Marê reencontra os freis e padres. O circo chega à cidade, e Marcelino foge da Irmandade para procurar sua mãe entre os artistas. Orlando enfrenta Gaspar. Érico se desculpa com Marê e promete ajudá-la a retomar a presidência da empresa de seu pai. Gaspar alerta Gilda sobre a proximidade entre Érico e Marê. Padre Donato e Frei Leão encontram Marcelino e o confortam. Catarina decide deixar a cidade. Orlando encontra Alice. Marê é eleita a nova presidente do Grupo Rubião.