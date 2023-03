Amor Perfeito: resumo da novela de 20 a 25 de março

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Marê implora ao médico da prisão que guarde segredo sobre sua gravidez

Capítulo 01 - Segunda-feira, 20 de março

Na igreja de São Jacinto, os freis e padres acham graça das travessuras de Marcelino. Oito anos antes, Leonel se orgulha da formatura da filha, Maria Elisa, a Marê, em São Paulo. Gaspar garante a Leonel que cuidará de seu hotel com Marê. Marê conhece Orlando, que auxilia Olímpia quando essa passa mal. Olímpia lembra Marê da previsão de uma cigana para ela. Cândida procura Frei Severo para acertar os detalhes do casamento de Marê e Gaspar. Orlando e Marê se beijam. Gaspar descobre o envolvimento de Marê e Orlando. Leonel garante que deserdará Marê, caso a filha insista em desfazer o compromisso com Gaspar. Antes de morrer, Virgílio revela a Orlando que Leonel humilhou sua família. Gaspar e Leonel armam para que Marê e Orlando se desentendam. Marê foge de Olímpia para tentar encontrar Orlando. Leonel descobre que Gilda e Gaspar são amantes e fica transtornado. Todos estranham a ausência de Leonel e Marê na inauguração do café-concerto do hotel. Leonel é baleado e instiga todos a desconfiarem de Marê.

Capítulo 02 - Terça-feira, 21 de março

Albuquerque declara que Leonel ainda está vivo, e Gilda fica apreensiva. Todos desconfiam de Marê. Albuquerque localiza Marê e informa sobre o estado grave de seu pai. Olímpia repreende Sônia por insinuar que Marê atirou contra Leonel. Gaspar se desespera ao saber que Leonel descobriu seu romance com Gilda. Tadeu afirma que as chances de Leonel sobreviver são poucas, e nota a reação de Gilda. Júlio questiona Verônica sobre seu pai. Olímpia conta a Frei Severo a desconfiança sobre Marê. Durante sua viagem ao Canadá, Orlando pensa em Marê. Tadeu comunica o falecimento de Leonel, e Marê fica arrasada. Por armação de Gilda, Marê recebe voz de prisão pelo assassinato de Leonel.

Capítulo 03 - Quarta-feira, 22 de março

Marê é presa, e Júlio e Olímpia ficam atônitos. Gaspar comemora o sucesso do plano de Gilda. Catarina desconfia do depoimento de Ronaldo, que afirmou ter encontrado a arma do crime junto a um brinco de Marê. Marê se decepciona com a falta de notícias de Orlando. Camille beija Orlando, que afasta a moça. Gilda suborna o delegado Albuquerque para manter Marê presa. Há uma passagem de tempo. Tem início o julgamento de Marê, que deduz que sua prisão é uma armação de Gilda. Marê é considerada culpada da morte do pai. Marê revela a Olímpia que está grávida de Orlando. Anselmo sugere a Verônica que Júlio vá para um internato. Olímpia registra a fuga de Ronaldo. Olímpia passa mal, e Gilda não presta socorro. Popó encontra Olímpia sem vida. Marê implora ao médico da prisão que guarde segredo sobre sua gravidez.

Capítulo 04 - Quinta-feira, 23 de março

Olímpia é enterrada. Marê se desespera ao saber por Gilda da morte de Olímpia. Gilda afirma que ficará com a guarda do filho de Marê. Júlio parte para um internato em Belo Horizonte. Rosa pede que Frei Severo cuide de seu bebê. Nadir e Alice fogem da prisão com Marê, que dá à luz seu bebê no meio da mata. Orlando tem um sonho agitado com Marê. Marê pede que Nadir entregue seu filho para Neiva. Nadir é atingida, mas consegue colocar o bebê de Marê em uma canoa no rio. Gilda culpa Marê pela possível morte de seu filho. Misteriosamente, um homem resgata a criança e a entrega na igreja, mas os freis concluem que se trata do filho de Rosa. O bebê é batizado como Marcelino. Marê implora para que Milton encontre seu bebê. Gilda pensa em adotar o filho de Marê. Passam-se oito anos. Marcelino questiona Padre Donato sobre sua mãe. Júlio visita Marê e garante que libertará a amiga da prisão.

Capítulo 05 - Sexta-feira, 24 de março

Marê revela a Júlio que foi vítima de uma armação de Gilda, e pede ajuda para sair da prisão e encontrar seu filho. Gilda comemora os 25 anos do Hotel Budapeste, e é admirada pelo governador Benedito Valadares. Milton informa a Gilda sobre a visita de Júlio a Marê. Anselmo beija Verônica e pede que ela se afaste dos galanteios de Érico. Gilda exige que o promotor Silvio se desfaça dos autos do processo de Marê. Verônica e Júlio se reencontram. Sônia afirma que não perdoará Ademar. Gaspar sente ciúmes de Gilda com Valadares e acaba ameaçando a mulher. Gilda pressiona Anselmo para que afaste Júlio da cidade. Orlando assume para Augustina que ama outra mulher. Júlio propõe se casar com Marê e criar seu filho com ela.

Capítulo 06 - Sábado, 25 de março

Marê fica tocada com a proposta de Júlio. Selma questiona Marê sobre Orlando. Os freis revelam a história de Marcelino, que chora com o abandono da mãe. Júlio interroga Gaspar sobre o caso de Marê. Popó afirma a Júlio que Ronaldo mentiu em seu depoimento. Sônia lembra do sofrimento que Ademar a impôs. Justino tem esperanças de se casar com Sônia. Júlio encontra Catarina, que é rude com ele. Júlio recusa a proposta de Anselmo para deixar a cidade. Estevão oferece uma promoção a Orlando. Adélia conta a Gilda sobre o encontro de Júlio e Catarina. Gaspar confronta Catarina. Orlando decide voltar para o Brasil.