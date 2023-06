Amor Perfeito: resumo da novela de 19 a 24 de junho

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Frei Severo se desespera com o anúncio de Gilda e pede assessoria jurídica a Júlio

Capítulo 79 - Segunda-feira, 19 de junho

Gilda despista Marê sobre a intenção de adotar Marcelino. Marê comenta com Júlio que teme que Gilda consiga afastá-la de Marcelino. Orlando tem um sonho angustiante com Marcelino e Marê. Frei Severo aconselha Ademar. Verônica questiona Júlio sobre Sônia. Lucília afirma a Anselmo que não há mais nada entre os dois. João confessa a Orlando que Clara é sua filha. Lucília consulta o advogado Péricles para conseguir a herança do tio. Wanda devolve a Marê o colar de sua mãe. A mando de Lucília, Galdino furta documentos de Marê. Galdino observa o colar de Maria Eugênia.

Capítulo 80 - Terça-feira, 20 de junho

Gilda se irrita ao saber que Marê está trabalhando como administradora do hospital. Orlando se constrange com as lembranças de Marê sobre Virgílio e Maria Eugênia. Ademar é carinhoso com Ione. Verônica se assusta ao ver sua casa revirada, e Marê descobre que as cartas e o colar de sua mãe foram roubados. Orlando confronta Lucília sobre o roubo dos pertences de Marê. Galdino entrega as cartas de Maria Eugênia para Lucília, mas fica com o colar. Mirtes chega ao Grande Hotel.

Capítulo 81 - Quarta-feira, 21 de junho

Gaspar se preocupa com a presença de Mirtes. Júlio reata com Sônia. Gilda paga Mirtes por seus serviços. Gaspar afirma a Mirtes que se casará com Gilda e a ameaça. Gilda confessa a Orlando que não ama Gaspar. Clara fica doente, e João e Marcelino a visitam. Gilda combina com Lucília e Mirtes uma forma de atrapalhar seu casamento com Gaspar. Júlio confronta Ademar. Gilda e todos flagram Mirtes e Gaspar juntos.

Capítulo 82 - Quinta-feira, 22 de junho

Gilda finge indignação e cancela o casamento com Gaspar. Marê e Orlando desconfiam da traição de Gaspar. Lucília ajuda Mirtes a fugir. Gilda afirma a Lucília que conseguirá adotar Marcelino. Orlando comenta com Frei João sua preocupação com os próximos passos de Gilda. Gaspar conclui que foi vítima de uma armação de Gilda. Gaspar confronta Gilda, ameaçando a mulher. Lucília descobre o envolvimento de Gilda com a morte de Leonel.

Capítulo 83 - Sexta-feira, 23 de junho

Lucília se espanta com o caráter de Gilda. Marê tem a ideia de montar uma ala de maternidade no hospital. Gilda afasta Gaspar da vice-presidência do hotel, e ameaça Anselmo. Lívia tem um novo mal-estar, e Wanda a alerta. Gilda inicia com Edvaldo o processo para conseguir a tutela de Marcelino. Péricles engana Lucília. Ítalo anuncia a Lívia a possibilidade de ela estar grávida. Gilda paga uma indenização a Gaspar e Anselmo. Darlene se aproxima de Gaspar. Gilda revela a Frei Severo que entrou com um pedido de guarda de Marcelino.

Capítulo 84 - Sábado, 24 de junho

Frei Severo se desespera com o anúncio de Gilda e pede assessoria jurídica a Júlio sobre o caso de Marcelino. Albuquerque comemora a possível gravidez de Lívia. Verônica pensa em abrir um negócio após a inauguração do cinema. Marê e Orlando descobrem sobre as ações de Gilda em relação a Marcelino. Darlene se espanta com as reações de Tânia e Catarina sobre Gaspar. Orlando ameaça revelar tudo sobre o passado de Gilda, caso ela insista em adotar Marcelino. Lucília apoia Gilda. Marcelino descobre que Gilda deseja adotá-lo.