Amor Perfeito: Lucília revela segredo antes de morrer na novela

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Lucília terá um destino trágico, mas vai conseguir 'colocar fogo no parquinho' antes de partir

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, os telespectadores vão se despedir da personagem Lucília (Kênia Bárbara). Ela será assassinada em uma cena trágica. Porém, antes de partir, a jovem vai revelar um segredo que vai mexer com a história.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Lucília vai contar um segredo de Gilda (Mariana Ximenes) para Orlando (Diogo Almeida). Ela diz que pode ajudar Marê (Camila Queiroz) em seu segundo julgamento com esta informação. Então, ela conta que ouviu uma briga de Gilda e Gaspar (Thiago Lacerda), na qual ele acusou a vilã de ter atirado em Leonel (Paulo Gorgulho). Assim, ela diz que foi Gilda quem matou o empresário. Orlando diz que sempre soube que a viúva estava envolvida na morte de Leonel e pede para Lucilia ser testemunha no julgamento de Marê.

No entanto, Lucília não vai viver muito mais. Gilda decide se vingar da aliada e manda matá-la. Felipe se torna amante de Lucilia e se aproxima dela com a intenção de assassiná-la. Um dia, ele leva a amante para um passeio de barco. Logo depois, Felipe conta para Gilda que o serviço foi feito. Então, o corpo de Lucilia é encontrado pelo delegado no rio e uma investigação começa para saber o que aconteceu.

Confira o resumo da novela Amor Perfeito para os dias 30 de junho e 1 de julho:

Capítulo 89 - Sexta-feira, 30 de junho

Gilda afirma a Marê que se apaixonou por Orlando e que deseja ser mãe de Marcelino. Gaspar se afasta para que João fale com Darlene. Ivan se surpreende com a preocupação genuína de Gaspar em relação a Darlene. Clara visita Darlene. Leonor e Tânia comemoram o apoio de Anselmo à promoção de seu curso noturno. Leonor alerta Tânia sobre o interesse de Turíbio. Severo não é honesto com Júlio quando o advogado pergunta sobre o passado do frei. As crianças se divertem no cinema. Marê garante a Ítalo que levantará o dinheiro para construir sua maternidade. Marê, Orlando e os freis comentam sobre a proximidade da audiência, e Marcelino ouve.

Capítulo 90 - Sábado, 1 de julho

Marcelino insiste para participar da audiência, e todos explicam que não é permitida a entrada de crianças no fórum. Marê acalma Marcelino. Érico e Verônica planejam sua viagem para o Rio de Janeiro. Marcelino recebe a visita de Jesus. Tem início a audiência pela guarda de Marcelino. As crianças ajudam Marcelino e Manoel a fugir da escola, e Justino os leva até o local da audiência. Gilda presta seu depoimento ao Juiz, orientada por Edvaldo. Severo depõe, quando Marcelino irrompe no fórum.