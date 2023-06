Amor Perfeito: resumo da novela de 26 de junho a 1 de julho

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Gilda afirma a Marê que se apaixonou por Orlando e que deseja ser mãe de Marcelino

Capítulo 85 - Segunda-feira, 26 de junho

Marcelino se desespera com a possibilidade de ser adotado por Gilda, e Marê afirma que não deixará isso acontecer. Verônica garante a Érico que seu restaurante será um sucesso. Albuquerque vibra com a gravidez de Lívia. Júlio explica a Orlando sua atuação contra a adoção de Marcelino por Gilda. Gilda insiste em se aproximar de Marcelino que a repele. Marê confronta Gilda. Celeste e as crianças apoiam Marcelino. Cândida comenta com Anselmo sobre a felicidade de Verônica e Érico. Gaspar promete a Luís que se vingará de Gilda.

Capítulo 86 - Terça-feira, 27 de junho

Gaspar vai atrás de Gilda, e Luís aciona Ivan. Gilda confessa a Gaspar que se apaixonou por Orlando. Cândida interrompe a conversa de Gilda e Gaspar. Gaspar revela a Anselmo que foi cúmplice de Gilda em um golpe contra Leonel e Marê. Lucília apoia Gilda. Tânia e Leonor fazem uma proposta ao prefeito. Gilda pede ajuda a Sílvio para neutralizar Gaspar. Tânia se sensibiliza ao ver Luís. Cândida pede que Gilda dê uma nova chance a Gaspar. Um Oficial de Justiça apresenta a Severo o pedido de guarda de Marcelino, feito por Gilda.

Capítulo 87 - Quarta-feira, 28 de junho

Donato e Severo vão ao encontro de Júlio para falar sobre o documento de Gilda. Tobias teme perder o amor de Lívia e Albuquerque após o nascimento de seu irmão. Júlio comenta com Marê, Severo e Donato que Gilda pode ser favorecida pela Justiça, por sua situação financeira. Padre Diógenes fica exultante com o estado do cinema de Érico. Júlio anuncia que conseguiu uma audiência com o Juiz para o caso de Marcelino. Sílvio ameaça Gaspar. Gaspar arma contra Orlando.

Capítulo 88 - Quinta-feira, 29 de junho

Gaspar persegue Orlando e tenta atingi-lo com seu carro, mas acaba causando um acidente com Darlene. Orlando presta socorro a Darlene, e Gaspar se desespera. Darlene desperta e insiste em ficar com Clara, mas Orlando afirma que a moça precisa passar a noite em observação no hospital. Orlando confronta Gaspar e decide denunciá-lo a Albuquerque por tentativa de assassinato. Albuquerque alerta Gilda sobre a situação de Gaspar. Clara teme perder a mãe. João se incomoda ao ver Gaspar próximo a Darlene. Gilda vai ao encontro de Orlando e é surpreendida por Marê.

Capítulo 89 - Sexta-feira, 30 de junho

Gilda afirma a Marê que se apaixonou por Orlando e que deseja ser mãe de Marcelino. Gaspar se afasta para que João fale com Darlene. Ivan se surpreende com a preocupação genuína de Gaspar em relação a Darlene. Clara visita Darlene. Leonor e Tânia comemoram o apoio de Anselmo à promoção de seu curso noturno. Leonor alerta Tânia sobre o interesse de Turíbio. Severo não é honesto com Júlio quando o advogado pergunta sobre o passado do frei. As crianças se divertem no cinema. Marê garante a Ítalo que levantará o dinheiro para construir sua maternidade. Marê, Orlando e os freis comentam sobre a proximidade da audiência, e Marcelino ouve.

Capítulo 90 - Sábado, 1 de julho

Marcelino insiste para participar da audiência, e todos explicam que não é permitida a entrada de crianças no fórum. Marê acalma Marcelino. Érico e Verônica planejam sua viagem para o Rio de Janeiro. Marcelino recebe a visita de Jesus. Tem início a audiência pela guarda de Marcelino. As crianças ajudam Marcelino e Manoel a fugir da escola, e Justino os leva até o local da audiência. Gilda presta seu depoimento ao Juiz, orientada por Edvaldo. Severo depõe, quando Marcelino irrompe no fórum.