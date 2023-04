Amor Perfeito: Gilda puxa o tapete de Marê. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Gilda executa plano de vingança contra Marê e deixa a mocinha sem nada!

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, da Globo, Gilda (Mariana Ximenes) vai executar o seu plano de vingança contra Marê (Camila Queiroz). Após ser expulsa da mansão e do comando do hotel com a saída da mocinha da prisão, a vilã vai fazer o mesmo com a rival. Saiba como!

Nas cenas, Gilda armou o plano perfeito para tirar toda a fortuna e a mansão de Marê. Ela e Gaspar (Thiago Lacerda) criaram um testamento falso de Leonel (Paulo Gorgulho) e conseguiram registrá-lo no cartório como se fosse verdadeiro. Ela mostra o documento para Marê, que desconfia. Porém, a vilã já pensou em tudo.

Gilda vai chantagear Érico (Carmo Dalla Vecchia) para ele provar que o testamento é verdadeiro. Ela vai ameaçar mostrar uma carta romântica que ele recebeu de Romeu (Domingos Alcântara). Com medo, ele aceita mentir para sua amiga e diz que o testamento falso é verdadeiro.

Com isso, Marê perde tudo para Gilda. A mocinha é obrigada a deixa a mansão e o comando do hotel. Inclusive, Gilda queima a escritura da mansão.

Revoltada, Marê diz: “Você é uma bandida que deveria estar atrás das grades, numa prisão de segurança! Você invadiu a minha casa e roubou o meu dinheiro, as minhas barras de ouro, a joia da minha mãe e a escritura da minha mansão! Você roubou a minha vida, sua ladra”. E os planos de Gilda não param por aí. Ela anuncia o seu noivado com Gaspar e o indica como vice-presidente da empresa.

Confira o resumo da novela Amor Perfeito no período de 20 a 22 de abril:

Capítulo 28 - Quinta-feira, 20 de abril

Gaspar pede a Gilda a quantia exigida por Mirtes. Marcelino não consegue prestar atenção à aula. Gilda exige que o promotor Sílvio arrume a quantia pedida por Mirtes. Padre Diógenes questiona Frei Tomé sobre o boneco de saci de Marcelino. Odilon conta seu plano de fuga para Verônica. Wanda encontra o pagamento que Sílvio recebeu de Gilda. Frei João inicia a reforma na casa de Orlando. Gilda se insinua para Orlando e Marê fica enciumada. Fabiano estranha ao ver Elza trancada em casa e questiona Turíbio. Marcelino reza com Frei Leão para encontrar seu boneco saci. Orlando fica tenso quando Marê o questiona sobre a relação entre Virgílio e seu pai.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 21 de abril

Orlando desconversa e beija Marê. Elza desmaia quando Fabiano flagra uma conversa sua com Verônica. Gaspar recebe o dinheiro enviado por Gilda e avisa à cúmplice no Grande Hotel. Orlando atende Elza no hospital. Turíbio revela a Fabiano sobre a carta anônima que recebeu. Odilon visita Elza no hospital e combina a fuga com ela. Anselmo vai à casa de Verônica. Júlio leva Sônia ao cinema. Gaspar paga Mirtes e pega o documento com ela. Frei Leão encontra o boneco de saci de Marcelino. Elza vai para casa com Fabiano. Marê tem uma ideia e vai ao encontro de Orlando. Gilda se faz de vítima para Cândida. Fabiano pergunta se Elza tem um amante. Os padres recebem uma carta do palhaço Benjamim. Marê decide dar uma chance para Orlando.

Capítulo 30 - Sábado, 22 de abril

Orlando e Marê se beijam. Elza repreende Fabiano. Frei Leão lê a carta do palhaço Benjamim com os padres e conta para Marcelino. Sônia afirma que fará Júlio se apaixonar por ela. Frei Leão conforta Marcelino. Sônia destrata Justino. Marcelino fala com Frei Leão que quer encontrar sua mãe. Chega o dia da missa em homenagem a Ângelo. Júlio se preocupa com Sônia durante a missa. Verônica marca com o motorista para esperar Odilon e Elza. Odilon não deixa Turíbio falar mal de Elza. Fabiano vai embora. Marcelino abraça Marê. Turíbio desconfia de Odilon e se encaminha para casa. Odilon arromba a porta para libertar Elza. Orlando e Marê convidam Marcelino para um piquenique. Gilda beija Gaspar e Érico observa os dois.