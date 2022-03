Alanis Guillen abre o jogo sobre viver a Juma de 'Pantanal': ''Ir ao Pantanal foi essencial''

Atriz Alanis Guillen comentou sobre a composição da destemida personagem Juma Marruá, destaque de 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 16h12

A atriz Alanis Guillen (23) recentemente conversou com a imprensa durante a coletiva da novela Pantanal e comentou sobre o trabalho dela na próxima trama das nove da TV Globo.

Na pele da famosa Juma Marruá, um dos destaques do folhetim rural, a artista abriu o jogo sobre a sua personagem, uma jovem bem destemida e cheia de coragem.

“Aos poucos esta personagem veio ao meu corpo, à minha voz, aos meus gestos. Ir ao Pantanal foi essencial para descobrir mais sobre este universo", disse ela que estará na obra que substituirá Um Lugar ao Sol a partir do dia 28 de março.

"O maior desafio é se manter cada dia mais fiel à ela (Juma), a mim, aos meus sentimentos. Há toda esta comparação com a outra versão. Tentar fugir deste comparativo para ir para este lugar onde a Juma quer me levar”, explicou a famosa que já atuou na extinta Malhação.

Sobre as comparações com o passado, Alanis reforçou que fará a Juma da sua própria maneira. “É inevitável se voltar para a primeira versão, entender este universo. Eu não era nascida na época, não fazia ideia do que foi esta novela. Foi inevitável revisitar e entender. É uma novela diferente, em uma época diferente, um Brasil diferente. Não se manter apegado ao que foi é a melhor maneira de encontrar na gente como contar esta história. Focar no aqui e agora, nestes novos corpos”, afirmou