Adeus, Kelvin! Diego Martins muda o visual após fim da novela

Intérprete do Kelvin na novela Terra e Paixão, Diego Martins se despede do cabelo do personagem após o fim das gravações

O ator Diego Martins está com novo visual! Depois de fazer grande sucesso como o personagem Kelvin na novela Terra e Paixão, ele fez uma mudança em seu estilo. O artista aproveitou o fim das gravações da trama e renovou sua aparência em um salão de beleza.

O rapaz resolveu fazer um corte estiloso ao raspar os fios nas laterais da cabeça e fazer um penteado no estilo moicano. Nas redes sociais, ele mostrou fotos e vídeos do resultado da transformação.

“Edu Marts falou: ‘Bora mudar esse cabelo’. E eu disse sim. Quem amou? Kevinho ficaria bem com esse cabelo também?”, disse ele. Então, os fãs elogiaram o novo visual. “Que espetáculo”, disse um seguidor. “Ficou lindo”, escreveu outro. “Você fica um pixel com esse corte de cabelo”, declarou mais um.

Bastidores do beijo de Kelvin e Ramiro em Terra e Paixão

O ator Diego Martins agitou as redes sociais ao compartilhar um vídeo de como foi gravar a cena tão esperada do beijo dos personagens Kelvin e Ramiro (Amaury Lorenzo) na novela Terra e Paixão, da Globo. A cena foi ao ar na noite de terça-feira, 12, e encantou os telespectadores. Agora, ele revelou a emoção da equipe no set de gravação.

No vídeo, Diego exibiu o clima no camarim de empolgação com a gravação do beijo de Kelmiro, o ensaio com a equipe de direção e também a reação dos atores após a cena ser feita. Inclusive, eles contaram que os dois beijam bem.

Nos comentários do post, os fãs demonstraram a torcida pelo casal de personagens. “Os donos da novela, o casal protagonista”, escreveu um seguidor. “Os dois afirmando que o outro beija bem, pois se beijem mais”, declarou outro. “Todo mundo emocionado, que momento lindo”, escreveu mais um.