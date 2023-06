A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 26 a 30 de junho

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Karen consegue distrair Fausto e acessar as câmeras de segurança

Capítulo 36, segunda-feira, 26 de junho

Hélio conversa com Romeu na frente do CEC; o garoto se depara com Leandro do outro lado da rua. Romeu consegue fugir a tempo de Leandro. As crianças do Lado Torre visitam uma horta comunitária no Lado Vila e Alex pensa em um plano para sacanear os rivais. Após a confusão sobre Enzo trabalhar na Monter, Mariana e Amanda se desculpam. Sobre o ex-marido, Mariana pergunta para Amanda se ela acha que Daniel ainda gosta dela; Amanda afirma que sim. Leandro diz a Hélio que ele foi covarde ao colocar a associação de moradores na frente para impedi-lo. As crianças do Lado Torre aprontam na horta do Lado Vila, fato que deixa Julieta, Lívia, Patrick e Téo inconformados; eles prometem reviravolta aos adversários. Bassânio revela a Pórcia que está aprendendo libras por conta dela e a jovem se emociona.

A gangue Pedalzera acredita que os “Rollezera” sejam Ellen, Ian e Nath. Téo e Patrick comentam com Julieta sobre ela aparentar estar do Lado Torre e pedem que ela comprove que está do mesmo lado. Patrick e Téo sugerem jogar bexiga d’água em Rômulo (Romeu), Juli aceita. Daniel entende que Mariana só quer amizade com ele e respeita; Daniel diz a Mari que vai encontrar com Telma para ajudar com a mudança. Julieta joga uma bexiga d’água em Romeu e mostra que está do Lado Vila. O elevador do Residencial Verona trava e deixa Telma e Glaucia presas no veículo. Fausto observa tudo através da câmera de segurança e resolve não ajudar.

Por ser da área da saúde, Telma acalma Glaucia. Mais tarde, Daniel comenta com Telma que deseja abrir um restaurante sozinho; Telma responde que agora tem dinheiro para investir e que ela poderia ser sócia dele. Daniel aceita a sociedade com a amiga e Telma vibra muito. Romeu e Julieta se falam por chamada de vídeo, Vera entra no quarto de Romeu e pergunta com quem ele está dialogando; Romeu diz que é Rosalina e Vera afirma que quer falar com a menina.

Capítulo 37, terça-feira, 27 de junho

Romeu consegue dispensar Vera do seu quarto. Ainda por telefone, Julieta ajuda Romeu a bolar um plano tranquilo contra ela para que os amigos acreditem na rivalidade entre eles. Em bate-papo com Leandro, Enzo relata que por lei, o imóvel de Telma não pode ser demolido; Leandro exige que ele encontre alguma brecha na lei. Romeu aceita jogar tinta em Julieta. Hélio pergunta para Telma como foi a mudança e diz que nunca faria o mesmo que ela. Clara revela a Ellen, Ian e Nath que ela foi uma das fundadoras do grupo Pedalzera, que na época, ela e os amigos adoravam andar de bicicletas e que ao contrário dos membros atuais, ela ajudava as pessoas. Amanda e Mari aceitam a proposta de Vitor para melhorias no cardápio de café do Armazém.

Após desconfiança de Karen, Romeu conta à amiga que Julieta está ciente da vingança da tinta; Karen declara que Romeu está fazendo os amigos de bobos. Romeu fala para Karen que precisa mentir e que o restante dos amigos não pode saber. Romeu resolve ir ao banheiro e deixa a mochila com a lata de tinta dentro na supervisão de Karen. Rapidamente, sem que Romeu veja, Karen adiciona cola na tinta. Espionando os rivais do Lado Torre, Lívia conta aos amigos que os adversários planejam mais um ataque. Em reunião na Monter Holding, Leandro alega que vai demolir imóvel de Telma antes da articulação da associação dos moradores.

Capítulo 38, quarta-feira, 28 de junho

Leandro alega que vai demolir imóvel de Telma e Bernardo não gosta da ideia; Enzo diz que pode ter multa, mas Leandro afirma que pode pagar. Bernardo enfrenta o pai e ressalta que nem tudo gira em torno do dinheiro dele. Bernardo se demite da Monter Holding. Bassânio comenta com Pórcia que gostaria de aprender a ler e a escrever. Ellen, Ian e Nath recebem uma carta do Pedalzera para um desafio. As crianças do Lado Torre cercam o Lado Vila; Romeu se prepara para jogar a tinta em Julieta, mas Patrick entra na frente e se suja toda. Fausto observa Bassânio conversando com Pórcia, incomodado, ele aborda os dois. Em conversa particular com Bassânio, Fausto obriga o rapaz a ficar longe de Pórcia.

Ellen, Ian e Nath se encontram com a gangue Pedalzera e falam sobre o passado do grupo e da criação feita por Clara; Muke, Chilique e Fê Dengosa questionam Trapaça, que alega ser a fundadora. Pedalzera desafia o trio rival em uma corrida de bike contra patins. Trapaça sabota a bicicleta de Crânio. Romeu nega aos amigos que a ideia da cola na tinta seja dele, Karen não admite que foi ela. Enzo revela a Amanda que foi promovido e que Leandro decidiu demolir a casa que pertencia a Telma; Amanda obriga Enzo sair da Monter Holding. Mariana comenta com Daniel que uma sociedade com ele jamais daria certo; Daniel discorda, mas respeita. Durante a corrida, a corrente da bicicleta do Crânio se solta e Nath ganha a disputa. Karen distrai Fausto e entra na portaria; ela tenta buscar através do circuito das câmeras de segurança, se deixou rastros da sua sabotagem.

No CEC, Bernardo fala para Hélio agir antes de Leandro. Hélio questiona o motivo da ajuda de Bernardo, que responde que faz isso para acabar com a guerra entre as famílias. Na fonte, Julieta e Romeu pensam em quem poderia colocar cola na tinta. Romeu se lembra que Karen ficou sozinha com a mochila dele e acaba revelando a Julieta que Karen sabe da amizade dele com uma Campos. Julieta fica chateada ao saber que Romeu revelou a Karen a amizade entre eles. Juli explica que antigamente ela brincava com Karen e Lívia, mas que Karen começou a ter ciúmes e tratar Julieta muito mal; Romeu reconhece que errou ao contar o segredo. Amanda insiste que Enzo saia da Monter Holding.

Capítulo 39, quinta-feira, 29 de junho

Fausto nota Bernardo saindo do CEC. Ellen, Ian e Nath mandam Pedalzera deixar eles em paz e mentem alegando que são a gangue “Rollezera”. Momento depois, Romeu se depara com Karen na portaria e ajuda a amiga a procurar quem colocou cola na lata de tinta. Bernardo admite para Vera que encontrou com Hélio e que Leandro não pode derrubar um patrimônio histórico; Vera diz que ele não deve bater de frente com Leandro. Fausto visita Leandro e expõe que viu Bernardo saindo do CEC. Crânio descobre que Trapaça o sabotou e grupo concorda em punição. Fausto fica bravo com Pórcia por dedicação com Bassânio. Vitor está empenhado em reformular o café do Armazém.

No escritório da Monter, Enzo diz a Leandro que está sendo cobrado pela família e que precisa pedir demissão; Leandro não quer que ele saia da Holding e oferece uma proposta. Pórcia prepara um material para Bassânio estudar; ele diz que é melhor eles não terem contato, porém não conta que Fausto pediu para ele ficar longe da filha. Glaucia se encontra com Bernardo e pergunta se ele está bem; ela fala que o irmão vai ser mais feliz fora da Holding e que deseja contratar o serviço dele para reformar a casa dela. Bernardo pergunta se Glaucia quer mantê-lo longe da empresa. A manifestação começa; Telma chega com Daniel e os moradores olham torto.

Telma diz à população que é contra a demolição e que vendeu a casa por necessidade, ela reforça que não tem laços com Leandro e que está do Lado Vila. Na sorveteria, Romeu diz para Karen que não aguenta mais o namoro falso com Rosalina; ela fala para mostrar à Rosalina o lado ruim de namorar com um membro dos Monteiro. Saindo de um carro de luxo, Enzo aparece na mobilização e os moradores gritam o chamando de traidor; Hélio diz que ele não é bem-vindo no local. Enzo declara que está representando Leandro e que traz boas notícias: Leandro não vai demolir o imóvel e transformará o espaço em um centro cultural de Castanheiras. Patrick cerca Rômulo (Romeu) para se vingar.

Capítulo 40, sexta-feira, 30 de junho

Na casa da família Campos, Clara diz a Hélio que Leandro pode estar mudando; Hélio e Mariana não confiam no velho Monteiro. Patrick avança para cima de Rômulo (Romeu), mas cai e se machuca. Em conversa particular com Amanda, Enzo revela que não vai sair da Holding e que Leandro não é uma pessoa ruim e que o problema é a briga das famílias, pedindo para a esposa não se envolver. Amanda diz a Enzo que para ela é complicado, já que é sócia e melhor amiga de Mari. Vera conta ao marido, Bernardo, que Leandro não vai demolir a casa que pertencia a Telma e o fato pode ser um sinal para Bernardo voltar à empresa, já que ele pediu para deixar o imóvel intacto. Julieta e Lívia observam Rosalina passando batom antes do treino. Em aula particular, Romeu e Téo começam a treinar juntos. Enquanto Lívia faz a maquiagem em Julieta, elas conversam sobre a possibilidade de Daniel e Telma namorarem. Karen nota Julieta com maquiagem. No vestiário, Romeu elogia Téo; antes de ir embora, Romeu deixa a carteira com documento cair, Téo tenta ajudá-lo, mas Romeu se desespera para o rival não descobrir sua verdadeira identidade. Patrick se encanta por Julieta de maquiagem no rosto.

O experimento do café do Vitor não agrada Julieta e os amigos. Telma diz para Daniel que está feliz em realizar o sonho ao lado dele. Telma pede para a filha, Lívia, deixar uma correspondência que recebeu por engano na casa dos Monteiro. Ao chegar no andar, Lívia vê Rômulo (Romeu) saindo do corredor do apartamento dos Monteiro. Trapaça comenta com Fê Dengosa que o plano delas em criar o “Rollezera” deu certo. Disfarçado, Vitor entra na Monter Mercado para comprar pó de café importado. Ardilosa, Karen diz a Patrick que ouviu Lívia e Julieta falarem tantas coisas bacanas sobre ele; Patrick acha que Julieta estava maquiada para agradá-lo. Bernardo vai até a Monter Holding conversar com Leandro e Glaucia fica preocupada com a volta do irmão.