A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 18 a 22 de setembro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Romeu admite para Karen que voltou a falar com Julieta

Capítulo 96, segunda-feira, 18 de setembro

Ao chegar em casa, Romeu abre o envelope e visualiza a foto dele e de Julieta registrada quando eles eram bebês. Vitor comenta com Pórcia que Vera aceitou o projeto para adaptar o café do Monter Mercado e aponta que o Armazém poderia ter sucesso com esse mesmo projeto. No Mundo da Imaginação, Dimitri, Ellen, Ian e Nath conhecem a história do “João e o Pé de Feijão” e embarcam na aventura para ajudar João a recuperar os ouros roubados pelo gigante. Escondidos, Julieta e Romeu conversam sobre a suposta inocência de Mariana no crime e Karen flagra os dois juntos. Hélio declara que as inscrições para o campeonato vão se encerrar e o Lado Vila pede mais tempo ao treinador, já que a equipe não está completa, mas Hélio nega.

Incomodada, Telma pergunta à Mariana se ela está apaixonada por Mauro, mas a mãe de Julieta diz que Mauro é apenas um amigo. Telma chama Mariana de sonsa e declara que a dona do Armazém atrapalhou o relacionamento dela com Daniel e agora com o Mauro. Téo encontra a menina talentosa do futebol, a Sofia; ela explica que é nova no bairro e que mora no Lado Vila. Téo convida Sofia para entrar no CEC. Romeu pede explicação para Vera sobre o convívio dele com Mariana no passado. Vera percebe que Romeu voltou a falar com Julieta. Alex encontra pulseira que Lívia derrubou no chão e fica contente, pensando em uma oportunidade de alegrá-la.

Capítulo 97, terça-feira, 19 de setembro

Vitor alega à Vera que deseja tomar conta da parte do café do Monter Mercado. Mostrando serviço, Vitor deseja que Glaucia prove os novos cafés; Glaucia expressa pouca importância. Enzo inicia o trabalho duplo na Monter Holding e no CEC. Lívia esbarra em Sofia e derruba a caixa de miçanga e acessórios da novata, o que gera uma má impressão. No Monter Mercado, Vera anuncia às crianças do Lado Torre que vai patrociná-las no campeonato. Julieta conhece Sofia e pede para ela visitar o CEC e se apresentar ao pessoal do bairro. Na academia, Mauro convida Mariana para sair e ela nega, dispensando o judoca e falando que deseja ser apenas amiga. No último momento da inscrição no CEC, Sofia resolve integrar a equipe do Lado Vila. Julieta, Téo e Patrick explicam para Sofia sobre a rivalidade com o Lado Torre. Lívia não gosta da ideia da Sofia completar o time.

No elevador do condomínio, Mauro diz para Telma que é apenas amigo de Mariana e chama Telma para sair. Mariana baixa o aplicativo de relacionamento. Téo comenta com Patrick que Sofia é incrível e bonita. Na casa de Julieta, Lívia assume para a amiga que não gostou de Sofia e que a novata se aproximou rápido demais. Pórcia descobre que Fausto criou um perfil para ela em um aplicativo de relacionamento sem sua permissão e fica furiosa. No quarto de Romeu, Karen encontra a foto antiga dele com Julieta, Romeu entra no cômodo e fica bravo por Karen mexer nas coisas dele. Romeu admite para Karen que voltou a falar com Julieta e Karen reforça que a convivência com Julieta pode arruinar a equipe do Lado Torre. Vera pede para Karen ficar de olho em Romeu e não deixar o filho se aproximar de Julieta.

Capítulo 98, quarta-feira, 20 de setembro

Daniel localiza o perfil de Marina no aplicativo de relacionamento e fica feliz por ela não estar mais envolvida com o Mauro. A sós, Telma janta com Mauro na casa dele, os filhos, que estão na casa de Telma, se questionam sobre o relacionamento dos pais. Apaixonado, Alex entrega a pulseira para Lívia e acrescenta um pingente de coração. Sem a filha saber, Fausto marca uma reunião com os pretendes de Pórcia e entrevista todos eles. Enzo acreditava que poderia dar treino no CEC, mas Hélio afirma que Enzo só vai cuidar da parte administrativa.

Em quadra, os integrantes do Lado Torre ficam impressionados com a habilidade de Sofia. Clara aconselha Dimitri, Ellen, Ian e Nath a ajudarem a gangue Pedalzera. Após ver Fausto entrevistando os pretendes de Pórcia, Vitor tenta convencer Fausto que ele é uma boa pessoa para a filha do zelador. O meio período de Enzo produz acúmulo de trabalho na Monter Holding e Leandro desabafa com Fred que está incomodado com Enzo prestando serviço ao Hélio. Patrick afasta Julieta de Romeu. Vitor diz para Fausto que tem a influência da família Campos e Monteiro e que isso é bom para o zelador. Fausto deixa Vitor sair com Pórcia se o rapaz conseguir tirar Bassânio da vida da moça.

Capítulo 99, quinta-feira, 21 de setembro

Em conversa com Hélio, Enzo alerta que as finanças do CEC estão em vermelho. Lívia fica com ciúmes com a aproximação de Sofia no grupo de amigos. Já o Lado Torre fica preocupado com a Sofia no time adversário. Leandro comenta com Enzo que Hélio só contratou ele para atingir a família Monteiro e acredita que Hélio está sabotando Leandro, já que o rival está sobrecarregando Enzo. Bassânio admite para Daniel que está apaixonado por Pórcia e tem amor envolvido entre eles, mas Daniel mostra o perfil da Pórcia no aplicativo de namoro.

Lívia manda Patrick e Téo escolherem entre ela e Sofia no time. Em um bate-papo com Romeu, Nando revela que Rosalina pediu ajuda para aproximá-la de Romeu; o primo exige que Nando queime o filme de Romeu com Rosalina. Nando fala para Rosalina que Romeu gosta de meninas com chulé e que o garoto solta muito pum. Vitor instala um karaokê no Monter Mercado e apresenta a ideia para Glaucia e Vera, alegando que o equipamento pode atrair mais clientes. Alex fala para Lívia que a melhor coisa foi ela ter terminado com o Téo e que os amigos dela não merecem sua amizade.

Capítulo 100, sexta-feira, 22 de setembro

Vitor promove uma ação no Monter Mercado: quem atingir 100% na pontuação do karaokê ganha um voucher do estabelecimento. Mauro e Telma estreiam no karaokê e cantam desafinados. No aplicativo de relacionamento, Mariana marca encontro com um rapaz. Chilique, Fê Dengosa e Muke refletem sobre o conselho de Dimitri em parar de arrumar confusão e brincar tranquilamente, mas Trapaça fica furiosa. Leandro deseja jogar uma partida de xadrez com Enzo, mas o funcionário nega pelo compromisso na segunda jornada de trabalho no CEC. Todos os membros do Lado Torre aceitam trazer Lívia para a equipe e desestabilizar o Lado Vila.

Hélio recebe um telefonema de cobrança financeira e Clara fica preocupada com a situação alarmante. Fausto, Romeu e Alex também dominam o palco do karaokê. Glaucia se apresenta com Nando e dá um show. Envergonhada, Karen canta para todos e impressiona com seu talento secreto. Fausto e Vitor conseguem sabotar o encontro de Pórcia e Bassânio. Dimitri, Ellen, Ian e Nath compram cesta básica para o Pedalzera e enviam a caixa ao esconderijo. Julieta chama Lívia e Sofia para sua casa e as convidadas ficam incomodadas com a presença uma da outra. Na praça, Mariana se encontra com o rapaz do aplicativo de namoro.