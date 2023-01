Você sabia? Lu Alckmin já anulou um casamento

Esposa de Geraldo Alckmin, Lu Alckmin pediu a anulação de um casamento antes de se unir ao vice-presidente do Brasil

Esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin (70), Lu Alckmin (72) já precisou fazer um pedido ao Vaticano. De acordo com o Jornal Extra, ela já solicitou a anulação do seu primeiro casamento na Igreja Católica para que pudesse se casar com Alckmin.

No passado, Lu se casou com um médico quando era jovem, mas o relacionamento terminou. Tempos depois, ela conheceu Geraldo Alckmin, mas já tinha sido casada na igreja. Então, ela solicitou a anulação do antigo casamento na Igreja Católica com um pedido ao Vaticano e o seu pedido foi atendido.

Assim, Lu e Geraldo conseguiram se casar na igreja na década de 1970. Em 2023, os dois vão completar 44 anos de casados.

Vale lembrar que Lu Alckmin nasceu em São Paulo no ano de 1951, mas ela foi criada em Pindamonhangaba, onde se casou com Geraldo Alckmin. Sempre acompanhando o marido na vida política, ela faz trabalhos sociais há vários anos.

Lu Alckmin já perdeu um filho em uma tragédia

Há pouco tempo, Lu Alckmin relembrou a morte trágica do filho caçula, Thomaz, que faleceu em um acidente de helicóptero em 2 de abril de 2015. Em entrevista ao site Universa, do UOL, ela contou sobre como recebeu a notícia da morte do filho.

Lu contou que estava no interior de São Paulo quando recebeu a notícia de que o filho sofreu um acidente. "Fui de Campos do Jordão até São Paulo rezando. Lembro que estava uma noite linda e tinha só uma estrela no céu. Aí eu olhava e falava: "Thomaz, é você que está aí?". Fui rezando e pedindo a Deus para que eu soubesse superar essa perda, mesmo que ninguém ainda tivesse me dito que ele tinha falecido. Mas eu sabia. Acho que a mãe sempre sabe. Na hora em que eu cheguei, o Geraldo estava esperando na garagem. A Sophia e o Geraldo Neto [os outros dois filhos do casal] ficaram no andar de cima da casa, porque eles não tinham coragem de me enfrentar. Os três pensaram que eu fosse morrer. Mas fui eu que dei força a eles", declarou.