Lu Alckmin fala sobre o dia da morte do filho caçula: 'A mãe sempre sabe'

Esposa do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, Lu Alckmin relembra o último encontro com o filho caçula e também como recebeu a notícia da morte do rapaz, que faleceu aos 31 anos

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 11h42

Esposa do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, Lu Alckmin emocionou ao relembrar o dia da morte do filho caçula, Thomaz. O rapaz faleceu aos 31 anos em um acidente de helicóptero no dia 2 de abril de 2015.

Na época, a aeronave caiu em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, e deixou cinco mortos, incluindo o filho do casal Alckmin. Em entrevista ao Universa, do UOL, Lu Alckmin relembrou como foi o seu último encontro com o filho e também como recebeu a notícia da morte dele no acidente.

"A última vez que vi meu filho mais novo foi no dia 1º de abril de 2015, uma quarta-feira. Ele morreria no dia seguinte. Eu estava em um evento, mas, em vez de ir para a minha casa, fui para a dele. Quando cheguei, ele estava só. Minha nora tinha ido levar a Julinha, minha neta, com pouco mais de um mês de vida, ao pediatra. E de lá iria jantar na casa da mãe dela. Quase fui embora, mas o Thomaz pediu para eu ficar um pouquinho. Conversamos, ele mostrou os três vasos de plantas que tinha acabado de comprar. Hoje, mantenho todos eles aqui no terraço da minha casa, com ráfias", disse ela.

Então, Lu viajou para Campos de Jordão e recebeu uma ligação para voltar para São Paulo. Neste momento, o filho dela já tinha falecido. "Fui de Campos do Jordão até São Paulo rezando. Lembro que estava uma noite linda e tinha só uma estrela no céu. Aí eu olhava e falava: "Thomaz, é você que está aí?". Fui rezando e pedindo a Deus para que eu soubesse superar essa perda, mesmo que ninguém ainda tivesse me dito que ele tinha falecido. Mas eu sabia. Acho que a mãe sempre sabe. Na hora em que eu cheguei, o Geraldo estava esperando na garagem. A Sophia e o Geraldo Neto [os outros dois filhos do casal] ficaram no andar de cima da casa, porque eles não tinham coragem de me enfrentar. Os três pensaram que eu fosse morrer. Mas fui eu que dei força a eles", declarou.

Por fim, Lu Alckmin falou como convive com a saudade do filho. "Quando me lembro alguma coisa do dia da morte, já mudo. Falo: "Thomaz, você está aí juntinho de Deus, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer". Temos que ter o domínio sobre nós mesmos. Eu sou assim. Eu tenho vivido e tenho sido feliz, apesar de tudo", declarou. Ela ainda contou que tem uma ótima convivência com as netas que são filhas de Thomaz, Isabela, de 18 anos, e Julia, de 7 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lu Alckmin (@lualckmin)

Lu Alckmin celebra o resultado das eleições de 2022

Nas redes sociais, Lu Alckmin deixou um recado para celebrar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições para presidente do Brasil. O marido dela, Geraldo Alckmin, é o vice-presidente eleito.

"O Brasil deu a resposta nas urnas! Com mais de 60 milhões de votos, venceu o projeto do #BrasildaEsperança de @lulaoficial e @geraldoalckmin_ ! Venceu a democracia, venceram as brasileiras e brasileiros que ansiavam por um novo país de amor, paz, respeito e justiça social! Obrigada a todas e todos pela confiança! Amanhã será um lindo dia, vamos reconstruir nosso Brasil!", disse ela.