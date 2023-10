Veja detalhes das joias luxuosas da esposa de Ronaldo, Celina Locks, para o casamento

Esposa de Ronaldo, Celina Locks usou joias avaliadas em R$ 9,5 milhões. Veja os detalhes dos itens de luxo

A modelo Celina Locksse casou com o ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, na semana passada em Ibiza, na Espanha. Agora, nesta quinta-feira, 5, ela mostrou detalhes das joias que usou em seu grande dia.

Por meio dos stories do Instagram, a beldade ostentou as joias de luxo que escolheu para compor o seu visual para o casamento inesquecível. Celina contou que escolheu peças luxuosas da joalheria Tiffany & Co tanto para o seu look da cerimônia religiosa quanto para a festa. De acordo com a marca, as joias são avaliadas em R$ 9,5 milhões.

“Vamos falar dos brincos da cerimônia?! Um evento a parte, escolhi na Landmark de NY, em um andar maravilhoso de alta joalheria. A peça é única e faz parte da Blue Book collection. Brincos em platina com espinetas rosas e diamantes”, afirmou ela sobre as joias da cerimônia.

Então, ela contou sobre as peças para a festa. “Um deslumbrante Fancy Yellow Green Diamond Pendant de alta joalheria com um exclusivo diamante amarelo verde de mais de 5 quilates”, contou ela.

De onde é o vestido de noiva de Celina Locks?

A esposa de Ronaldo Nazário, Celina Locks, atraiu todos os olhares com o seu vestido de noiva para o casamento luxuoso em Ibiza, na Espanha. As fotos da união foram reveladas nesta terça-feira, 3, e mostraram a noiva deslumbrante em um vestido de grife.

Para o seu grande dia, Celina usou um vestido de noiva da grife Giorgio Armani Privé. O modelito foi confeccionado em organza de seda branca, com drapeado, fenda, alça entrelaçada e véu de organza. Para completar o visual, a noiva usou brincos da coleção Blue Book da Tiffany & Co e sapatos Giorgio Armani.

Inclusive foi o estilista Giorgio Armani que criou todos os looks dos noivos para os três dias de festas. A mesma marca vestiu o noivo com a versão masculina da grife e também os outros vestidos que a noiva usou para celebrar sua união, incluindo um modelito de cetim de seda branco com decote em V e botado de flor de lótus.

FOTOS: GERMAN LARKIN, SANTIAGO OLIVA MARTINEZ, STEPHANIE SHELTON E REPRODUÇÃO/INSTAGRAM