Ticiane Pinheiro celebra seu aniversário de casamento com Cesar Tralli

Ticiane Pinheiro relembra fotos do seu casamento com Cesar Tralli ao celebrar os seis anos da união: ‘Ver nosso amor crescer'

A apresentadora Ticiane Pinheiro está em festa neste sábado, 2, ao comemorar o seu aniversário de casamento com o jornalista Cesar Tralli. Para celebrar a data especial, ela relembrou as fotos do grande dia do casal e falou sobre o amor deles.

Os dois estão juntos há 9 anos e acabam de completar 6 anos de casamento. Além disso, eles são pais de uma menina, Manuella.

"6 anos se passaram e meu amor e admiração por vc só aumentou. Que alegria ver nosso amor crescer, a familia aumentar e poder parar e admirar tudo que construímos juntos. Obrigada por todo amor e cuidado com nossa familia. Hoje fazemos "Bodas de açucar" e espero passar o resto da vida doce ao seu lado. Te amo muito @cesartralli. 9 anos juntos e 6 anos casados!! Que Deus continue nos iluminando e nos protegendo sempre", disse ela.

View this post on Instagram A post shared by Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro divide opiniões ao mostrar look da filha para festa

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos em seu feed na rede social ao lado da filha mais velha, Rafaella Justus, no aniversário de 15 anos da herdeira de Marcos Mion. Ela mostrou melhor a produção que fizeram para marcar presença no evento em um hotel de luxo, em São Paulo, e dividiu opiniões com o modelo escolhido por Rafa.

"Minha companheira de festa. Mini me, Rafa, ontem na festa de 15 anos da Doninha", escreveu a jornalista na legenda. Nos comentários, a dupla recebeu vários elogios, mas recebeu mensagens opinando sobre o look da adolescente. "Rafa tá usando roupas que não é pra sua idade", disseram. "Não é crítica, mas a roupa da Rafa poderia ser um estilo mais jovem. Mas ela é linda", falaram. "Ela está linda, mas poderia estar usando um vestido de festa elegante, mais jovial combinaria mais com a idade dela", comentaram.