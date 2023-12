Saiba detalhes das alianças de casamento de Larissa Manoela e André Luiz

Alianças de casamento da atriz Larissa Manoela e do ator André Luiz Frambach conta com as iniciais deles gravadas na parte interna

O casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach deu o que falar nas redes sociais nesta segunda-feira, 18. Os dois anunciaram que se casaram no último domingo, 17, e surpreenderam os fãs com as fotos da união. Agora, os detalhes da aliança foram revelados.

Eles escolheram alianças personalizadas com as iniciais deles gravadas na parte interna e com o número 17, que é a data da união e do aniversário de namoro. Além disso, a joia contou com um desenho na lateral externa e o anel dela conta com pedrarias. Inclusive, os noivos participaram de toda a confecção das alianças.

Para completar seu visual de noiva, Larissa Manoela usou brincos com pequenas pedras cravejadas e também um brinco de pérola com as iniciais do casal.

Quando Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram o namoro?

Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram o namoro em julho de 2022 após especulações nas redes sociais. Desde então, os dois estão sempre justos e trocando declarações de amor nas redes sociais.

"Foi um reencontro que aconteceu na hora certa e do jeito que deveria ser. Sempre nos demos bem e passamos a conviver, naturalmente, com mais frequência. Acho que a vida nos aproximou. Os sentimentos foram se transformando e houve uma grande conexão. Esse reencontro aconteceu porque houve uma sintonia em tudo o que nós estávamos vivendo individualmente", disse ela sobre seu namoro em entrevista na Revista CARAS.

Na época, ela contou que os dois se inspiravam no casamento duradouro dos pais. "Nós dois temos nossas grandes referências em casa, pois nossos pais são casados há quase 30 anos. Claro que a gente se admira, se inspira e sonha em, talvez, um dia ter algo tão concreto e para a vida toda, como nossos pais têm", afirmou em agosto de 2022.