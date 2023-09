Renda francesa, estilo clássico e corte godê: quanto custou o vestido de Maira Cardi?

Veja os detalhes do vestido de Maira Cardi; influenciadora se casou com Thiago Nigro nesta semana

O vestido usado por Maíra Cardi para subir ao altar com Thiago Nigro encantou os seguidores nas redes sociais. É que a peça é uma verdadeira obra de arte. Comportado e em estilo clássico, o vestido desenhou o corpo da influenciadora com elegância.

O vestido foi assinado pelo ateliê Maison Posare e desenhado pelo estilista Lucas Anderi, um dos mais festejados do seguimento. Segundo a equipe que criou a peça, foram usadas duas rendas diferentes.

A ideia era dar um efeito de “preenchido”, pedido que foi feito pela influenciadora. Inspirado nos modelos "tipo princesa", ele tem corte godê completo, corpo estruturado, cintura bem marcada e foi produzido em renda francesa.

Segundo as primeiras informações, o vestido custou R$ 48 mil.

Segundo o ateliê, o vestido demorou duas semanas para ser confeccionado, já que o pedido foi feito às pressas pela influenciadora que organizou o casamento no sigilo em pouquíssimos dias. Fãs elogiaram a peça. "Simplesmente deslumbrante", comentou um. "Que coisa mais linda", escreveu outro."Não esperava nada diferente de você, bom gosto dos pés à cabeça", disparou outro.

Ao todo, o casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro já dura três dias. Na última noite, foi realizado um baile de máscaras para os cerca de 80 convidados que estão hospedados no interior de São Paulo.

Veja:

MOSTROU FOTOS

Maíra Cardi compartilhou com os seguidores as primeiras fotos de casamento com Thiago Nigro e contou que adotou o sobrenome do empresário. O casal oficializou a união na Fazenda Vila Rica, em Itatiba, no interior de São Paulo, na terça-feira (29).

Maíra mostrou momentos de Thiago ao lado do filho, Lucas, que ela teve com o empresário Nelson Rangel, e da caçula, Sophia, de 4, do casamento com Arthur Aguiar. "Obrigada a todos vocês que oram, torcem e apoiam nossas vidas. Agora, formamos uma só carne, e estamos juntos até o fim (ou depois)", concluiu a influenciadora.