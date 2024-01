Relembre como foi o casamento de Sorocaba e Biah, que vão ter gêmeos

O sertanejo Sorocaba e a influenciadora digital Biah Rodrigues anunciaram que estão ‘grávidos' de gêmeos. Que tal relembrar como foi o casamento deles?

O sertanejo Sorocaba e a influenciadora digital Biah Rodrigues agitaram as redes sociais neste domingo, 21, ao anunciarem que vão ter filhos gêmeos. Mãe de duas crianças, Theo e Fernanda, ela está grávida pela terceira vez e espera o nascimento de dois bebês. Com a notícia de que a família aumentou, que tal relembrar como foi o casamento do casal famoso?

Sorocaba e Biah se casaram em 15 de dezembro de 2019 em uma cerimônia intimista em um haras no interior de São Paulo. A cerimônia aconteceu em meio à natureza e com a presença de amigos e familiares.

Na época, Biah já estava grávida do primeiro filho deles e eles revelaram que era um menino durante a cerimônia de casamento.

Para o grande dia, Biah usou um vestido com alças finas e bordados em toda a saia, e também um buquê de flores brancas. Por sua vez, Sorocaba optou por um terno com blazer cinza escuro e calça em um tom mais claro.

Relembre as fotos:

Fotos: Ackley Serrano/ Divulgação; Reprodução / Instagram

O anúncio da gravidez de gêmeos

O cantor sertanejo Sorocaba e a esposa, Biah Rodrigues, vão ser pais mais uma vez! Os dois anunciaram que vão ter filhos gêmeos! Neste domingo, 21, eles compartilharam um vídeo emocionante dos filhos mais velhos, Theo e Fernanda, anunciando que a família aumentou.

Os pequenos contaram que a mãe está grávida de gêmeos e mostraram as fotos do ultrassom, que revela os dois fetos no útero da influencer. “Dois bebês!”, anunciaram as crianças.

Na legenda, Biah e Sorocaba comemoraram que a família vai ser de seis integrantes e compartilharam um trecho bíblico. "Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles.” ‭‭Salmos‬ ‭126‬:‭1‬-‭2‬. AGORA SOMOS 6. Obrigada Jesus", anunciaram.