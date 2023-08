Rayanne Morais exibe fotos do seu casamento civil com Victor Pecoraro

Após casamento no religioso, Rayanne Morais e Victor Pecoraro assinam o casamento civil e abrem álbum de fotos

A atriz Rayanne Morais e o ator Victor Pecoraro estão oficialmente casados! Os dois assinaram o casamento civil e mostraram as fotos do momento especial nas redes sociais.

Ela abriu um álbum de fotos de quando foram assinar a documentação e comemorou a nova fase de sua vida amorosa com o marido. "O nosso primeiro sim para uma jornada juntos. Nesse dia o coração acelerou, as mãos tremiam e a felicidade tomou conta. Tamanha era a nossa gratidão a Deus. Pois Ele faz tudo novo, Ele restitui anos em dias, Ele é o dono do tempo e as Suas promessas nunca falham", disse ela.

A artista ainda completou com um trecho bíblico. "Gênesis 19:17 “Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: "Fuja por amor à vida! Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície! Fuja para as montanhas, ou você será mor­to!". As promessas de Deus é vida!!! Não pare e nem olhe para trás pois grandes coisas tem o Senhor pra ti. O seu lugar de morada e no alto nas montanhas", escreveu.

Há poucos dias, os dois se casaram em uma cerimônia religiosa com festa para seus amigos e familiares no Rio de Janeiro.

Vídeo do casamento de Rayanne Morais e Victor Pecoraro

O ator Victor Pecoraro e a atriz Rayanne Moraisse casaram na semana passada no Rio de Janeiro em uma cerimônia intimista e sofisticada. Agora, os dois mostraram fotos inéditas e o vídeo de como foi a celebração religiosa. Nas fotos, eles apareceram sorridentes e com seus looks elegantes durante o grande dia. Logo depois, eles também mostraram o vídeo com vários momentos da cerimônia e a emoção deles neste momento especial.

Inclusive, ele mostrou como foram os seus votos para a amada. “Eu quero ser a melhor pessoa na sua vida, nos momentos bons e ruins.que a gente tenha muita alegria vivendo juntos, fazer da nossa memória um tesouro no céu. Eu quero ser um pedacinho do céu nessa terra ao seu lado. Eu agradeço Jesus por ter colocado você na minha vida. Você é mais do que eu mereço, pode ter certeza. Obrigada por tudo, eu te amo. Conta comigo até Jesus voltar”, disse ele.

Por sua vez, ela respondeu: “Que possamos ser a luz. Eu te amo para todo o sempre. Obrigada por ser um pedacinho do céu aqui na terra todos os dias, você alegra os meus dias”.