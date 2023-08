Rafaela Mandelli oficializa casamento com empresário no civil: ‘Para sempre’

Atriz Rafaela Mandelli comemora casamento civil com o empresário Rodrigo Leonardo; confira os cliques da celebração

A atriz Rafaela Mandelli oficializou seu casamento com o empresário Rodrigo Leonardo em uma cerimônia no civil neste sábado, 12. Através das redes sociais, a artista compartilhou a notícia feliz com seus seguidores ao compartilhar alguns cliques em que aparece ao lado do marido, comemorando o momento especial!

Discreta em sua vida pessoal, Rafaela, também optou por uma celebração intimista. A atriz subiu ao altar com uma blusa de tricot branca e uma saia longa de babados, também branca, além de uma bota de salto alto preta. Já o empresário, compareceu ao cartório com tênis preto, calça branca e camisa social azul, mantendo a discrição.

Nos cliques, os recém-casados trocam um beijão e posam super contentes em meio à celebração. A artista, que participou das novelas "Cobras & Lagartos" e "Malhação" na Globo, fez questão de se declarar ao amado: “Para sempre”, Rafaela escreveu apaixonada na legenda da publicação, que ganhou muitas felicitações nos comentários.

Vale lembrar que a atriz assumiu o relacionamento com o empresário na virada deste ano. Anteriormente, Rafaela foi casada com o ator Marcelo Serrado, com quem teve uma filha, a primogênita Catarina Mandelli Serrado, que está com 18 anos e faz raras aparições nas redes sociais da mãe. Além disso, a artista também se relacionou com o diretor Mauro Lima.

Rafaela Mandelli assume seu novo namoro:

Durante a virada deste ano, Rafaela Mandelli dividiu com seus seguidores que está apaixonada novamente! A artista apresentou o seu novo amor para os fãs para os fãs pelas redes sociais, com uma linda declaração de amor. A atriz assumiu o namoro com Rodrigo Leonardo e os dois surgiram sorridentes em novas fotos em clima de romance. Confira a publicação!