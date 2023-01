Rafaela Mandelli assume seu novo namoro: 'Me mostrar o amor'

Rafaela Mandelli surge sorridente em fotos em clima de romance com o novo namorado, Rodrigo Leonardo, nas redes sociais

A atriz Rafaela Mandelli (43) está apaixonada novamente! Nesta semana, a artista apresentou o seu novo namorado para os fãs nas redes sociais. Ela assumiu o namoro com Rodrigo Leonardo e os dois apareceram sorridentes em novas fotos em clima de romance.

No post, a atriz comemorou a chegada de 2023 e também falou sobre ter reencontrado o amor.

"Viver é uma surpresa. Mas temos que estar abertos pra isso. Nunca imaginei que o ano de 2022 terminaria assim pra mim. Agradeço, agradeço, agradeço sem fim. Não desisto nunca dessa vida, ela tem seu propósito, sempre. Qua a gente continue lutando, acreditando e tendo esperança!", disse ela.

E completou: "Primeiro dia do ano. Primeiro ano das nossas vidas. Te amo Rodrigo. Obrigada por me mostrar o amor. Obrigada @mariapidner por me apresentar ao amor. Feliz Novo Ano pra todxs nós. Merecemos e muito! Bora Brasil!!!!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaela Mandelli (@rafaelamandelli)

Rafaela Mandelli celebra os 18 anos da filha, Catarina

Há poucos dias, a atriz Rafaela Mandelli comemorou os 18 anos da filha, Catarina, fruto do relacionamento com Marcelo Serrado. Nas redes sociais, ela declarou o seu amor pela filha em um post especial.

"Meu Deus parece que foi ontem, que você nasceu, minha amora. E trouxe com vc, a minha vida de volta completa. Cheia de carinho, doçura, luz, aprendizado… Nem sei como estou me sentindo agora com você fazendo 18 anos. É uma mistura de felicidade, frio na barriga, ansiedade, medo de tudo o que vc vai ter que enfrentar… ai meu coração rs Vontade de te colocar no colo de novo, mas você cresceu e cada dia mais, vem se tornando uma mulher admirável em todos os sentidos", afirmou.

Logo depois, ela disse: "Que amor e que sorte ter você minha filhota. O mundo te espera e junto com ele, só me resta confiar em tudo o que aprendemos, lutamos e vivemos juntas até aqui. Uma jornada linda e intensa. Ao seu lado pra sempre e como sempre. TE AMO MINHA VIDA".