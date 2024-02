Que luxo! Mari Maria renova os votos de casamento no Cristo Redentor

A influenciadora digital Mari Maria comemorou os 10 anos de casamento com uma nova união aos pés do Cristo Redentor em cerimônia romântica

A influenciadora digital Mari Maria e o marido, Rudy Rocha, renovaram os votos de casamento em grande estilo! Na manhã desta quarta-feira, 7, eles reuniram seus amigos e familiares para uma cerimônia romântica aos pés do Cristo Redentor, que é um ponto turístico no Rio de Janeiro.

Logo ao amanhecer, os dois celebraram os 10 anos de amor com uma nova cerimônia de casamento e com direito a presença dos filhos deles, Davi e Noah. Os meninos usaram looks iguais ao do pai e assumiram a função de levar as alianças para os noivos.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos do momento especial. "Casei de novo. Em 2014 eu disse sim oficialmente pro amor da minha vida, e hoje, dez anos depois e com mais dois pequenos grandes amores, continuo dizendo sim. Todo dia, toda hora. Te amo pra sempre meu amor!", disse ela.

Veja as fotos da renovação de votos:

View this post on Instagram A post shared by Mari Maria (@marimaria)

Casamento da ex-BBB Paulinha Leite

A ex-BBB Paulinha Leite está casada! Ela oficializou sua união com o norte-americano Dakota Ballard na noite de quarta-feira, 24, em uma cerimônia religiosa na igreja em Boa Vista, Roraima.

Nas redes sociais, ela mostrou os detalhes da cerimônia e da festa, que durou até o amanhecer desta quinta-feira, 25. Na igreja, o casal escolheu uma decoração luxuosa, que contou com várias flores até no teto do local e espelhos no chão do corredor principal.

Para o grande dia, a noiva teve dois vestidos. Um deles foi no estilo clássico de princesa, com saia volumosa e muito brilho, para a cerimônia religiosa. Na festa, ela trocou o look por um vestido mais curto e com bordados de renda.

Paulinha e Dakota se conheceram por um aplicativo de relacionamentos quando ela foi estudar nos Estados Unidos. Eles assumiram o romance publicamente em 2022.