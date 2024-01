Ex-BBB Paulinha Leite se casou em cerimônia luxuosa. Veja as fotos!

Ex-BBB Paulinha Leite sobe ao altar em um casamento luxuoso com direito a vestido de noiva clássico e muitas flores até no teto da igreja

A ex-BBB Paulinha Leite está casada! Ela oficializou sua união com o norte-americano Dakota Ballard na noite de quarta-feira, 24, em uma cerimônia religiosa na igreja em Boa Vista, Roraima.

Nas redes sociais, ela mostrou os detalhes da cerimônia e da festa, que durou até o amanhecer desta quinta-feira, 25. Na igreja, o casal escolheu uma decoração luxuosa, que contou com várias flores até no teto do local e espelhos no chão do corredor principal.

Para o grande dia, a noiva teve dois vestidos. Um deles foi no estilo clássico de princesa, com saia volumosa e muito brilho, para a cerimônia religiosa. Na festa, ela trocou o look por um vestido mais curto e com bordados de renda.

Paulinha e Dakota se conheceram por um aplicativo de relacionamentos quando ela foi estudar nos Estados Unidos. Eles assumiram o romance publicamente em 2022.

O noivo é natural do Texas, nos Estados Unidos, é empresário e trabalha na área da construção civil.

Veja as fotos do casamento:

Sorte de Paulinha Leite

A ex-BBB Paulinha Leite já ganhou 54 vezes na loteria. Isso mesmo: a ex-participante do reality da TV Globo acumula dezenas de vitórias em sorteiros da Caixa Econômica Federal. Como ela consegue?

Sortuda, hoje ela montou uma empresa especializada em bolões para ajudar outras pessoas a ganharem na loteria. "Pensei em como faria isso, se todo mundo morava num canto do Brasil. Daí tive um sonho e resolvi criar um Instagram para conseguir definir quem ia participarAchei que ia ser só uma brincadeira com meus seguidores. Quando a gente viu, já não estava dando conta. A gente ganhou o bolão, e disso nasceu a empresa", contou ela ao jornal 'Extra'.

São os bolões o grande trunfo da ex-BBB, que neste final de semana levou uma bolada de quase R$ 3 milhões na Lotofácil da Independência. Ela conta que usa um método baseado na combinação da intuição com a repetição de números.

"Minha mãe jogava na loteria, e, um dia, joguei, fiz a quadra e comecei a gostar..Fui para o Big Brother, ganhei tudo lá dentro: apartamento, carro... Quando saí, numa das entrevistas que eu dei, falei que já tinha ganhado na loteria. Escolho os números com base no que vejo no meu dia a dia, aqueles que me chamam atenção. Aí vou misturando com os números que mais saem, outros jogos com os que menos saem...", afirmou ela.