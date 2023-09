Como pode? Ex-BBB Paulinha Leite revela segredo para ganhar na loteria 58 vezes

Paulinha Leite revela segredo para ganhar na loteria 58 vezes; veja qual é o método usado pela artista

A ex-BBB Paulinha Leite já ganhou 54 vezes na loteria. Isso mesmo: a ex-participante do reality da TV Globo acumula dezenas de vitórias em sorteiros da Caixa Econômica Federal. Como ela consegue?

Sortuda, hoje ela montou uma empresa especializada em bolões para ajudar outras pessoas a ganharem na loteria. "Pensei em como faria isso, se todo mundo morava num canto do Brasil. Daí tive um sonho e resolvi criar um Instagram para conseguir definir quem ia participarAchei que ia ser só uma brincadeira com meus seguidores. Quando a gente viu, já não estava dando conta. A gente ganhou o bolão, e disso nasceu a empresa", contou ela ao jornal 'Extra'.

São os bolões o grande trunfo da ex-BBB, que neste final de semana levou uma bolada de quase R$ 3 milhões na Lotofácil da Independência. Ela conta que usa um método baseado na combinação da intuição com a repetição de números.

"Minha mãe jogava na loteria, e, um dia, joguei, fiz a quadra e comecei a gostar..Fui para o Big Brother, ganhei tudo lá dentro: apartamento, carro... Quando saí, numa das entrevistas que eu dei, falei que já tinha ganhado na loteria. Escolho os números com base no que vejo no meu dia a dia, aqueles que me chamam atenção. Aí vou misturando com os números que mais saem, outros jogos com os que menos saem..." , afirmou ela.

Ex-BBB também usa a 'Lei da Atração'

Em 2022, ela contou que também usa os métodos da lei da atração para conseguir atrair a sorte. "Toda vez que alguém fala que queria ter minha sorte, eu digo que é porque essa pessoa não pensa forte, entendeu? Tem que pensar: 'tenho sorte, vou ganhar'. Eu acho que é assim que acontece na vida, é aquilo que você acredita", disse ela ao 'Terra'.

Ela explicou o método. "É muito trabalho, você não tem que fingir que acredita, você tem que acreditar do fundo da sua alma (...) Você precisa construir com coisas que considera supérfluas e que são fáceis de acontecerem realmente. Então, você vai começar a acreditar em si mesmo para as coisas maiores".

Neste domingo, Paulinha Leite surgiu com o bilhete premiado nas redes sociais: "Dormi achando que estava milionária e acordei tendo certeza. Chupa mundo, eu ganhei de novo, quase 3 MILHÕES", afirmou ela que já está se preparando para a Mega da Virada.