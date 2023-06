Philippe Coutinho renova os votos de casamento com a esposa, Ainê, em festa luxuosa

Philippe Coutinho e Ainê reúnem os amigos em cerimônia ao ar livre para a renovação dos votos dos 10 anos de casamento

O jogador de futebol Philippe Coutinho renovou os seus votos de casamento com a esposa, Ainê, para celebrar os 10 anos de união do casal. A celebração aconteceu nesta quarta-feira, 14, no Rio de Janeiro, ao ar livre.

Para a ocasião, a noiva usou um vestido da estilista Marie Lafayet. Por sua vez, o noivo usou um terno claro. Logo depois, o casal recebeu os mais de 200 convidados em uma festa luxuosa. A festa teve decoração em tons de prata e com detalhes em vidro, além de flores brancas.

Philippe e Ainê moram em Birmingham, na Inglaterra, por causa do trabalho dele no time Aston Villa. Os dois são pais de três crianças, Maria, de 7 anos, Esmeralda, de 4 anos, e José, de 2 anos.

Philippe Coutinho faz homenagem para a esposa

Em março deste ano, Ainê completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem do marido, Philippe Coutinho, nas redes sociais. Ele mostrou uma foto do casal e se declarou para a amada.

"Feliz aniversário meu amor. Que DEUS te abençoe e proteja sempre. Muito grato por tudo, principalmente por dividir a vida com você. Muito orgulho do que construímos juntos. Te amo mais que tudo", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Philippe Coutinho (@phil.coutinho)

No Dia das Mães, ele voltou a homenagear a amada ao mostrar uma foto dos dois com os filhos. "Feliz dia das mães a todas as mães e em especial para essas duas que pra mim são as melhores mães do mundo", afirmou.