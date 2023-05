Pérola Faria e Mario Bregieira se casam em cerimônia intimista

Pais de um menino, Pérola Faria e Mario Breigiera reúnem os amigos e familiares em cerimônia intimista de casamento no Rio de Janeiro

A atriz Pérola Faria e o ator Mario Bregieira estão oficialmente casados! Os dois celebraram a união em uma cerimônia intimista de casamento neste domingo, 28, no Rio de Janeiro.

Discretos com a vida pessoal, eles reuniram apenas cerca de 40 amigos e familiares em uma casa de festas para um almoço especial com uma celebração.

Pérola e Mario ficaram noivos no início de 2022. Ela anunciou o noivado com um recado nas redes sociais na época. "Todas as histórias que eles tiveram sozinhos preencheram o roteiro do filme atual. Todos os encontros que eles tiveram sem intenção de se aproximar teceram a admiração que passou a existir. Todas as resenhas curtinhas fizeram surgir muitas curiosidades de um sobre o outro. Todas as conversas mais longas desvendaram mais coisas em comum do que eles achavam. E então, cada encontro tratava de mostrar ao destino que o desejo de ter alguém pra vida toda era real", finalizou a artista.

Em agosto de 2022, eles celebraram o nascimento do primeiro filho, Joaquim. “Joaquim foi quem nos deu à luz e nos tornou pais. Às 21h21 dodia 10/08/2022, nasceu nosso maior presente de Deus. E por sinal Dele precisou vir antes ao mundo. Que saibamos ser exemplos e guiá-lo com muita sabedoria, paciência e amor”, disse ela, que deu à luz com 38 semanas de gestação.

