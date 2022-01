Pérola Faria anuncia noivado com Mario Bregieira: ''Ter alguém pra vida toda''

A atriz Pérola Faria postou uma foto do anel de noivo ao contar a novidade aos fãs

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 15h46

Pérola Faria (30) está noiva!

Na tarde desta segunda-feira, 31, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto de seu anel de noivado e outra ao lado de Mario Bregieira, e revelou que foi pedida em casamento.

"Todas as histórias que eles tiveram sozinhos preencheram o roteiro do filme atual. Todos os encontros que eles tiveram sem intenção de se aproximar teceram a admiração que passou a existir. Todas as resenhas curtinhas fizeram surgir muitas curiosidades de um sobre o outro", começou ela.

E completou: "Todas as conversas mais longas desvendaram mais coisas em comum do que eles achavam. E então, cada encontro tratava de mostrar ao destino que o desejo de ter alguém pra vida toda era real", finalizou a artista.

Os fãs comemoraram a notícia. "Ahhh que coisa mais linda! Deus abençoe vocês", disse uma seguidora. "Lindos! Parabéns que Deus os abençoe", comentou outra. "Parabéns para vocês! Que Deus abençoe todos os novos passos, caminhos e sonhos", desejou uma fã.

Confira a publicação de Pérola Faria: