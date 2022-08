Pérola Faria dá à luz Joaquim, seu primeiro filho, no Rio de Janeiro

Primeiro filho de Pérola Faria e Mario Bregieira nasceu na noite de quarta-feira, 10, em uma maternidade no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 12h22

A atriz Pérola Faria já é mamãe! O primeiro filho dela com o ator Mario Bregieira nasceu na noite de quarta-feira, 10, em uma maternidade no Rio de Janeiro. O bebê veio ao mundo por meio do parto cesárea, com 2,9 kg e 47 centímetros.

Na coluna de Patricia Kogut, a atriz contou que deu à luz com 38 semanas de gestações por causa da colestase gestacional. “Identificamos rapidamente e já cuidamos de tudo para que agora pudéssemos estar aqui saudáveis e emocionados com esta nova vida”, disse ela.

Antes do nascimento do bebê, Pérola Faria encantou os fãs ao mostrar fotos do seu ensaio de gestante e ostentar seu barrigão de grávida.

Relembre as fotos da gestação de Pérola Faria:

