Mônica Benini celebra os 8 anos do casamento com Junior Lima

Esposa de Junior Lima, Mônica Benini faz declaração de amor para o marido em data especial no casamento deles: 'Eu amo nosso time, meu amor'

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 12h42

A designer e influencer Mônica Benini (37) esbanjou romantismo ao celebrar o seu aniversário de casamento com o músico Junior Lima (38). Nesta terça-feira, 25 de outubro, os dois completaram 8 anos de união e ela fez uma homenagem especial para eles nas redes sociais.

Mônica compartilhou um álbum com fotos atuais e também do dia do casamento deles e aproveitou para falar sobre o amor deles ao longo dos anos.

"8 anos de um dos dias mais felizes da nossa vida. E parece que foi ontem… lembro de cada sensação, do frio na barriga, da alegria que nos deixou com sorrisos largos. E lembro que acabei meus votos te falando que eu escolhia casar com você todos os dias", disse ela.

E completou: "8 anos se passaram e eu continuo escolhendo nós. Consciente, presente. Desejando que tenhamos sempre muita parceria, respeito e cumplicidade, porque amor temos de sobra. Que as adversidades só nos fortaleçam e nos façam crescer. Ainda temos muita coisa linda pra viver. Eu amo nosso time, meu amor. Infinito e além".

Hoje em dia, Mônica e Junior são pais de duas crianças: Otto, de 4 anos, e Lara, de 1 ano.

Veja o álbum de fotos de Mônica Benini com Junior Lima: