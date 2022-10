Esposa de Junior Lima mostra a decoração da festa de aniversário da filha caçula

Esposa do músico Junior Lima, Monica Benini abre álbum de fotos da decoração da festa de 1 ano da filha caçula, Lara, com tema fofíssimo

A designer e influenciadora digital Monica Benini (37) encantou seus fãs nesta quinta-feira, 13, ao abrir o álbum de fotos da decoração da festa de aniversário da filha caçula, Lara (1), fruto do casamento com o músico Junior Lima (38). A menina completou seu primeiro ano de vida há poucos dias e a família se reuniu em uma festa com o tema de Floresta Encantada da Lara.

A decoração contou com itens que lembravam a natureza, com folhagens, cogumelos e animais. Nas fotos, a mamãe deixou evidente o clima lúdico da festa e também contou mais sobre como foi a escolha do tema e a reação da filha durante a festa.

"A Floresta Encantada da Lara, pra comemorarmos o primeiro ano da nossa menina amada. Eu contei nos stories que o tema foi escolhido porque nós, que moramos em meio à natureza, estávamos com uma onça parda rondando nosso terreno no final da minha gestação da Lara e eis que eu, louca pra ver a tal da onça, passei uma grande parte do trabalho de parto da Lara mentalizando a onça, tentando conectar nossa energia feminina rs, pra ver se ela aparecia pra mim… já que ela não apareceu, resolvi convidá-la pra festa, rs. E cheguei então na Floresta Encantada da Lara, com direito aos seres que habitam uma boa floresta encantada: fada, gnomos, borboletas, passarinhos, onça parda e animais fofinhos", disse ela.

Então, ela contou mais sobre o clima na festa. "Foi um dia muito muito muito especial e intimista, só pra nossa família, porque eu queria que Lara se sentisse em casa. E posso dizer? Foi tão mágico e inesquecível! Ela sorriu o tempo todo, distribuiu flores e abraços, por vontade própria, pra todos os convidados da festa", afirmou.

Confira as fotos da decoração da festa de 1 ano da filha de Junior Lima e Monica Benini:

