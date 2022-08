Modelo Laís Ribeiro abre o álbum de fotos do seu casamento

Laís Ribeiro mostra as fotos oficiais do seu casamento com o ex-jogador de basquete Joakim Noah

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 15h24

A modelo brasileira Laís Ribeiro esbanjou romantismo ao mostrar o seu álbum de fotos do seu casamento com o ex-jogador de basquete Joakim Noah. Os dois se casaram em julho em uma cerimônia ao ar livre em uma praia em Trancoso, na Bahia, com a presença de amigos e familiares.

Agora, a estrela mostrou as fotos oficiais do casamento em um álbum nas redes sociais e aproveitou o post para agradecer por todos que celebraram o seu amor ao seu lado.

“Eu casei com o meu melhor amigo de novo, só para ter certeza. Desta vez na frente de todo o nosso povo, que nós conhecemos ao longo de nossa jornada. A quantidade de amor e respeito que recebemos de todos que se juntaram a nós nesta celebração foi insana. Eu sei que estou um pouco atrasada, mas aproveitei para digerir todas as emoções que estava sentindo durante aquela semana. Eu queria agradecer a todos que tiraram um tempo e vieram de todo mundo para se juntar a nós em um momento tão especial, e que momento. Tenho tantas lembranças boas que não conseguiria escrever", disse ela.

Então, a artista falou sobre a cerimonialista, que enfrentou um perrengue antes da celebração. "Obrigada @clarita.maui que veio do Havaí e perdeu 6 voos para chegar ao Brasil e nos casar, admiro muito você e não poderia estar mais feliz com o resultado. Todos os elementos eram fortes!Parecia que a chuva sabia quando nos abençoar, e a linda lua cheia que apareceu no meio da cerimônia. Para nossas famílias, não seríamos quem somos sem vocês e eu os amo com todo o meu coração. Aos nossos amigos, que literalmente trouxeram a vibe mais pura e amorosa que já experimentei na minha vida, quando olhei em volta tudo o que vi foi amor e união", afirmou.

Para finalizar, Laís mandou um recado para seu marido. "Por último, mas não menos importante, ao meu marido, você me inspirou todos os dias a ser uma pessoa melhor, eu sei que já disse isso antes, mas seu coração é maior que você e é meio difícil encontrar algo maior, continue inspirando e mostrando sua luz para o mundo, fico feliz em poder caminhar ao seu lado, aprendendo junto e criando novas memórias. Que venham muitos mais. Eu te amo", contou.

Veja as fotos do casamento de Laís Ribeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lais Ribeiro (@laisribeiro)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!