Millie Bobby Brown, a Eleven de “Stranger Things”, dá detalhes do planejamento de seu casamento

A atriz de 19 anos, Millie Bobby Brown comentou sobre os preparativos para seu casamento com Jake Bongiovi

Nesta segunda-feira, 14, Millie Bobby Brown comentou que seu casamento com o ator Jake Bongiovi já está na fase de preparativos. A atriz de 19 anos revelou para a revista Women’s Wear Daily, que já está pensando nos detalhes da cerimônia.

Para a estrela da série “Stranger Things”, uma das principais preocupações do casal em relação ao casamento e a preparação é estabelecer limites tanto com o círculo pessoal, quanto os fãs e seguidores. “Eu acho que descer as cortinas, apenas porque são poucos os momentos da vida que você só vive uma vez. E ter opiniões e olhos de todo mundo olhando para aquilo, não é natural para mim”, ponderou Millie.

“Eu sinto que é importante manter essas coisas, pequenos momentos preciosos da vida, próximo ao seu peito. Eu posso dizer que o planejamento está acontecendo – é muito divertido e um momento muito animador na minha vida”, revelou a intérprete da personagem Eleven.

A atriz e o filho do cantor Jon Bon Jovi anunciaram que iriam se casar em abril deste ano. Millie publicou em seu Instagram uma foto em preto e branco em que surgia abraçada com o amado e mostrava seu luxuoso anel de noivado.

Outro ponto abordado na entrevista, foi a presença de Millie nas redes sociais. A atriz se afastou das redes e atualmente faz poucas postagens. Para ela, sua experiência nas redes não estava sendo produtiva.

“Eu pessoalmente sinto que não estava adicionando nada à minha vida. Eu me sinto positiva quando não estou com o meu celular. Eu sinto que poderia ter vivido minha vida com mais confiança e liberdade, liberdade mental”, comentou Millie.

A artista ainda adicionou: “Eu me sinto melhor com isso [estar fora das redes]. Mas isso não significa que eu não vejo o lado bom das redes sociais: Eu tenho um time incrível que censura as coisas, para que eu possa me proteger”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Carreira!

A estrela ainda comentou sobre um livro que pretende lançar sobre sua vida. O lançamento não se trata de um livro de memórias, mas sim um relato sobre a família de Millie: “Eu acho legal que as pessoas possam olhar por uma janela e verem como está meu coração, porque muitas pessoas amam e tem interesse pelos meus personagens. Mas para as pessoas... eu tento deixar muitas pessoas de fora”.

Millie continuou a ponderar sobre falar abertamente sobre sua família e vida pessoal no livro. “Eu desço cortinas porque eu acredito na privacidade para a minha própria sanidade mental, apenas afastar as pessoas e colocar essa cerca. Mas é legal poder abrir as cortinas e deixar as pessoas verem sobre o que eu me interesso, e compartilhar essa felicidade com outras pessoas e ver se elas estão interessadas no que eu estou”, comentou a atriz sobre o livro que é intitulado “Nineteen Steps” [Dezenove Passos em português].

Por fim, Millie ainda comentou sobre a última temporada de “Stranger Things” que chegará em breve: “Acho que estou pronta. Tem sido um grande fator na minha vida, mas é como se formar no Ensino Médio, é como no último ano”.

“Você está pronta para ir e desabrochar e florescer e você é grata pelo que você viveu, mas é hora de criar sua própria mensagem e viver sua própria vida”, disse a intérprete de Eleven.