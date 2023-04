Millie Bobby Brown, de Stranger Things, anuncia que está noiva

A atriz Millie Bobby Brown, que interpreta a protagonista Eleven na série Stranger Things, anunciou seu noivado com Jake Bongiovi

Nesta terça-feira, 11, Millie Bobby Brown (19) surpreendeu seus seguidores ao fazer um anúncio especial em seu Instagram.

A atriz da série Stranger Things revelou que está noiva do ator Jake Bongiovi (20), que é filho do cantor Jon Bon Jovi (61).

Millie postou uma foto em preto e branco em que usava um vestido de renda e nas mãos um grande anel de diamante. Jake posou sorridente abraçando a amada e vestindo uma camiseta de gola polo.

Na legenda da postagem, a intérprete da personagem Eleven parafraseou a música Lover da cantora Taylor Swift (32): “Te amei por três verões agora, amor, quero todos”.

Os seguidores da artista comemoraram a novidade e parabenizaram o casal! “Tão fofos”, comentou um fã. E outra seguidora escreveu: “Meu Deus! Parabéns, Millie”.

Com o anúncio do noivado de Millie, um pacto que a atriz tinha com seu amigo Noah Schnapp (18) passa a não valer mais. Os amigos que se conheceram no set de Stranger Things revelaram que tinham combinado que se não estivessem casados até os 40 anos, iriam se casar.

Fim!

A legenda escolhida por Millie para o anúncio foi curiosa, uma vez que neste último final de semana foi revelado que Taylor Swift terminou seu relacionamento de seis anos com Joe Alwyn.

De acordo com a revista americana People, os motivos para o fim do relacionamento da cantora com o ator seriam suas personalidades diferentes.