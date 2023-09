Márcio Canuto celebra o casamento de seu filho, Pedro: ‘Romântico'

Ex-repórter da Globo, Márcio Canuto exibe imagens do casamento do seu filho, Pedro, em cerimônia ao ar livre

O ex-repórter da Globo Márcio Canuto viveu um momento de alegria no último final de semana ao casar o seu filho, Pedro Canuto. O rapaz oficializou a união com Amanda Miller Jacintho em uma cerimônia ao ar livre. Com isso, o pai dele comemorou a festa com um post especial nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Canuto mostrou vídeos e fotos do casamento do herdeiro. “Não é porque sou pai do noivo… Não há alegria maior do que ver o filho feliz e fazendo a escolha certa. Casamento do Pedro com Amanda foi a celebração do amor, num lugar romântico, cercado pela natureza e inundado de felicidades”, disse ele na legenda.

Quando Márcio Canuto saiu da Globo?

O repórter Márcio Canuto deixou a Globo em 2019 após 21 anos de trabalho na emissora. Ele decidiu se aposentar e encerrou o contrato com a emissora.

Em entrevista no podcast Vênus, ele contou os bastidores de sua saída da emissora e quando tomou a decisão de se aposentar. Ele contou que quis ter uma despedida dos seus colegas e dos telespectadores.

"Tô lá discutindo a renovação do contrato, me explicaram que mudou o sistema, não seria mais PJ, seria CLT. Aí eu parei pra pensar… Já passei 20 anos sem um dia de folga… porque eu trabalhava em vários lugares e domingo eu tinha futebol… Era uma loucura. Aí falei: nessa altura do campeonato, vamos mudar, em vez de renovar o contrato, vamos fazer a paralisação", contou ele.

E completou com sua exigência ao se despedir. "A diretora maravilhosa… Aí falei: Cris, é o seguinte, eu queria que a Globo reconhecesse esse meu trabalho, estou aqui há tantos anos, vocês nunca me deram um projeto pra eu não dar um retorno, para eu não realizá-lo, então acho que cumpri meu papel. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou um zé ninguém. Então queria que a Globo reconhecesse isso e também dois anos de plano de saúde pra minha família… A Globo não titubeou".