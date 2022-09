Majur mostra as fotos do seu casamento com o coreógrafo Josué Amazonas

A cantora Majur celebrou o seu casamento com Josué Amazonas em uma cerimônia ao ar livre em Salvador

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 13h10

A cantora e compositora Majur está casada! Ela subiu disse o 'sim' para o coreógrafo Josué Amazonas em uma cerimônia na última segunda-feira, 6, em Salvador, na Bahia. Os noivos receberam os amigos e familiares em uma festa sofisticada para celebrar o amor deles.

A celebração aconteceu pouco mais de um mês após o casamento civil deles, que aconteceu no início de agosto. Para o casamento desta semana, Majur surgiu deslumbrante com um vestido branco estilo sereia e com calda longa.

"Eu sou aquela menina de 17 anos que sonhava em se casar. Agora eu sou a noiva mais feliz do mundo", disse ela na legenda.

Vale lembrar que o noivado aconteceu em 28 de junho de 2021, Dia do Orgulho LGBTQIA+.

Confira as fotos do casamento de Majur e Josué Amazonas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por M A J U R (@majur)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por M A J U R (@majur)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por M A J U R (@majur)