Majur se casa no civil com o coreógrafo Josué Amazonas

A cantora Majur oficializou a sua união com Josué Amazonas em Salvador nesta sexta-feira, 5

A cantora Majur já está casada! Nesta sexta-feira, 5, ela oficializou a sua união com o coreógrafo Josué Amazonas em um casamento civil em Salvador. Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo da cerimônia e também mostrou fotos de um ensaio dos noivos.

"Eu vos declaro, Casados. 05 de Agosto de 2022. O início de um novo ciclo, do compartilhamento de

tudo que se é e pode ser. Pelo amor que sentimos um pelo outro e pelo amor a nossa vida juntos, é que

decidimos a vida toda. Casamos no Civil e em um mês celebraremos com os nossos amigos e familiares essa união em Salvador que é a nossa casa", disse ela.

Majur ainda contou que deverá fazer uma festa de casamento em setembro para a família e os amigos.

