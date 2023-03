Laura Pausini se casa com Paolo Carta após 18 anos de relacionamento

A cantora italiana Laura Pausini oficializa sua união com Paolo Carta em uma cerimônia intimista na Itália

A cantora italiana Laura Pausini está oficialmente casada! Após 18 anos de relacionamento e uma filha juntos, ela e o guitarrista Paolo Carta disseram o 'sim' em uma cerimônia intimista de casamento em Solarolo, na Itália.

Os noivos reuniram seus amigos e familiares em uma celebração romântica e com direito a apresentação musical da estrela, que cantou a música Davanti a Noi / Frente a Nosotros, que foi composta pelo casal. Ela foi conduzida até o altar pelo seu pai, Fabrizio Pausini, e sua filha, Paola, de 10 anos, foi a dama de honra.

Nas redes sociais, Pausini mostrou fotos da cerimônia. “Dissemos sim”, disse ela, que ainda compartilhou um vídeo com o Instagram da CARAS Brasil.

Laura Pausini fala sobre a maternidade

Em entrevista recente à CARAS, Laura Pausini falou sobre a maternidade em sua vida. "Minha vida mudou totalmente tanto como mulher quanto como artista. É um evento que muda completamente a vida e a percepção das coisas, de si mesmo. O trabalho também foi modelado em torno do crescimento dela. Eu me lembro com muito carinho, no início foi mais fácil, porque era uma criança pequena, de caráter descontraído e muito ligada aos pais, desde o jardim da infância. Quanto mais ela cresce, são mais compromissos: escola e atividades extras ganham prioridade absoluta. Isso me coloca de frente a novos desafios. Eu cresço com ela e é uma grande aventura", afirmou ela.

Inclusive, ela contou que não pretende ter mais filhos. "Não penso em mais filhos. Paola é minha vida toda e já é uma vida muito plena, embora eu seja uma pessoa acostumada a planejar tudo. Já sou feliz e tenho com ela tudo o que eu queria", contou.